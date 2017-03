Carissimo Del Bue, cari compagni redattori, è assai ripugnante il minaccioso gesto che l'altra settimana ha colpito il luogo in cui esercitate il vostro lavoro. Non è certo la prima volta ...

Difendiamo la scuola pubblica,

un valore per i socialisti

Pubblicato il 18-03-2017

La Legge 107/2015, la così detta “ la Buona Scuola” del Governo Renzi, ha riservato per il reclutamento dei docenti, a partire dall’anno 2020, un trattamento mortificante ed offensivo alla dignità professionale di un educatore. Infatti, il Governo Gentiloni ha già approvato otto delle nove deleghe previste dalla Legge 107/15. Tra le deleghe approvate ce ne una che riguarda il reclutamento dei futuri docenti. Per la prima volta nella storia della Pubblica Istruzione, il superamento di un concorso pubblico non garantirà più, per i docenti, il conferimento di un contratto a tempo indeterminato, ma solamente un contratto a tempo determinato di formazione individuale di durata triennale e con un trattamento economico previsto per i primi due anni pari a Ottocento euro mensili.

La nuova generazione dei docenti avrà meno diritti, sarà esposta al volere discrezionale dei dirigenti scolastici ed ad un umiliante lungo e sottopagato apprendistato.

Tutto ciò viola palesemente il principio di esclusività nell’accesso al tempo indeterminato con il rischio di dar luogo ad ulteriori contenziosi già pendenti nei confronti del MIUR.

Un altro punto dolente riguarda il futuro delle graduatorie di Istituto. Esse verranno soppresse e secondo alcune anticipazioni è probabile che per le supplenze si utilizzeranno i docenti tirocinanti nelle scuole.

Ma la genialità si trova al comma 131 della legge 107/2015, che recita testualmente:” a decorrere da Settembre 2016 non si potranno più superare i 36 mesi di servizio con incarichi a tempo determinato su posti liberi e vacanti”. Il che vuol dire che da settembre 2019 anche nella Scuola ci saranno gli “esodati” e si tratterà di persone che avranno raggiunto la bella età di 40/50 anni.

Noi Socialisti ci mobilitiamo di fronte a queste scelte sciagurate che non fanno altro che favorire la Scuola privata a tutto danno di quella pubblica.

Chiediamo a chi di dovere di difendere la Scuola Pubblica in Parlamento ed in ogni altra sede.

E’ un dovere dei Socialisti investire nella Cultura per sperare in un futuro migliore per le nuove generazioni.

N.B. Il suddetto o.dg., sottoscritto da undici delegati al congresso provinciale del PSI,è stato presentato e commentato all’assemblea dal Segretario Cittadino del Psi di San Giovanni in Fiore, Giovanni Oliverio. Approvato all’unanimità e trasmesso alla Commissione Nazionale per il Congresso che si terrà a Roma il 18 e 19 Marzo 2017. L’assemblea ha eletto 20 delegati nazionali, tra i quali Pierino Lopez e Giovanni Oliverio.