Pubblicato il 29-03-2017

A Roma il 12 marzo si è svolta l’Assemblea dei Socialisti in Movimento.Dalla cronaca,diffusa tramite Internet, ho appreso della presenza in assemblea di: Roberto Biscardini, Angelo Sollazzo, Alberto Benzoni, Maurizio Ballistreri, Bobo Craxi, Giovanni Votta, Anna Falcone e vari componenti dei comitati di Milano e Bologna. Sono stato stimolato ad approfondire l’appartenenza politica degli organizzatori dell’assemblea. Consultando in Web “Il Socialista/Associazione culturale” ho dedicato particolare attenzione all’articolo di Roberto Biscardini del 28 marzo con titolo: Dalla Costituzione ai Comitati dei Socialisti in Movimento.L’incipit annuncia una frase di Rino Formica espressa in un’intervista del 26 marzo del QN.

La frase riprendeva una proposta che come comitati socialisti del NO avevano indicato nei loro documenti e ribadito con assoluta chiarezza nella lettera-appello rivolta agli elettori della sinistra in procinto di sbagliare,qualche giorno prima del 4 dicembre 2016.La frase di Formica viene così riportata: Qualsiasi decisione che incide sulla prima parte della Costituzione va sottoposta a referendum. Ma ci vorrebbero partiti di sinistra vera,in grado di prendere iniziativa affinché le regole europee non impongano scelte in contrasto con i principi costituzionali italiani.Con tutto il rispetto per compagno”leone socialista barese”Rino Formica,ritengo che la citazione di quella frase sia la dimostrazione della retorica dei socialisti in movimento.Il Psi,prima del referendum disastroso del 4 dicembre,aveva organizzato i comitati del SI per evitare il collassamento politico dell’alleanza di governo di Matteo Renzi.

I socialisti delle mozioni minoritarie del Congresso del Psi del 2013 avrebbero dovuto rispettare l’esito della votazione congressuale e la conferma di Riccardo Nencini alla Segreteria del partito.

Purtroppo scelsero la via dei tribunali,proprio quella che per necessità statutaria costrinse il Psi a ricorrere al Congresso straordinario di Salerno ed ultimo di Roma.

Ai socialisti in movimento rammento che “Un programma politico non si inventa, si vive”.

