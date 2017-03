Perché nessuno vuole essere socialista? Tranne da noi, piccolo partito semiclandestino, tuttora in vita col nome di Psi, il termine socialista in Italia pare sia stato ...

Gentile direttore Mauro Del Bue, su un giornale del Nord del nostro Paese nei giorni scorsi è apparso un nuovo commento sullo sbarco degli Alleati in Sicilia (luglio 1943). In passato ...

Bettino Craxi sono ormai diciassette anni, ahinoi, che non è più presente - e la sua mancanza si vede, eccome! -. L'altra settimana, la Fondazione a lui dedicata (a cui faccio i miei auguri per tutto l'apprezzabile lavoro che va facendo), ...

Gli avvocati che avevano faticosamente conquistato il mercato delle contestazioni bancarie, e si badi bene, non mi riferisco a quegli studi privilegiati che lavorano per ...

Tutti più o meno (io no) si aspettavano che Bersani e D'Alema avrebbero accolto l'invito di Rossi a battezzare il nuovo partito o movimento come ...

TREDICESIMA PROPOSTA Separare le carriere dei magistrati, elezione per sorteggio del CSM, potenziare gli organici per accelerare i processi. E regolamentare i gruppi di pressione. La giustizia giusta. ECCO ...

Marco Andreini

Questa voglia di normalizzazione

Pubblicato il 06-03-2017

Tra poco la nostra comunità andrà a congresso e riconfermerà così come a Salerno Riccardo Nencini a Segretario nazionale e sia il sottoscritto come tanti compagni che firmarono il documento integrativo di Salerno hanno firmato convintamente la mozione dell’unico candidato segretario.

Siccome questo sarà un congresso straordinario è bene che tutti ricordino che noi a Salerno l’anno scorso già abbiamo fatto un congresso e che quel congresso determinò l’ingresso nella gestione del partito di molti compagni e compagne che sottoscrissero le due mozioni alternative al segretario a Venezia Così come è bene che nessuno dimentichi la grande operazione di rinnovamento generazionale che si fece eleggendo molti giovani nei gruppi dirigenti.

Sappiamo tutti le motivazioni che ci hanno spinto alla convocazione del congresso straordinario ,ma da alcuni territori sento emergere, invece che la voglia di discutere sulle proposte che Riccardo continua a pubblicare, una gran voglia di normalizzazione finalizzata a cancellare i risultati politici del congresso di Salerno e la grande opera di rinnovamento generazionale facendo ad esempio tabula rasa nell’elezione dei delegati.

Pensare di organizzare un congresso, senza considerare la partecipazione allo stesso, di chi nei territori si pone in modo critico rispetto alle posizioni del partito, e di chi crede che sia necessario discutere sulla nostra collocazione nel quadro politico in continuo mutamento ,sarebbe delittuoso e politicamente irresponsabile e sono ultraconvinto che il primo a non volerlo è il candidato a Segretario del partito.

Marco Andreini