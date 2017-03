Ripartiamo dalle nostre 14 proposte

Pubblicato il 04-03-2017

Lo tsunami prodotto dalla disgregazione della sinistra, in questi ultimi giorni, sta disarticolando ancora di più il sistema politico italiano. L’idea del Segretario Nazionale di lanciare ogni giorno una proposta per definire la “sinistra che vorrei” ci permette insieme di disegnare il perimetro delle idee, prendendo a piene mani da quelle intelligenze singole o collettive che condividono questo progetto, per parlare a quell’Italia consapevole che non si accontenta di un generico cambiamento, ma che vuole comprendere a fondo quale sia la direzione di marcia da intraprendere e quale le ricette da applicare; per poi definire laicamente il perimetro delle alleanze.

Per tornare a parlare all’Italia migliore, per tornare a essere protagonisti della politica italiana.

“Separare le carriere dei magistrati, eleggere per sorteggio del CSM, potenziare gli organici per accelerare i processi, regolamentare i gruppi di pressione, definire un piano straordinario per la casa: edilizia residenziale pubblica, alloggi a prezzi calmierati, housing sociale, rapportare le pensioni ai contributi versati in relazione all’aumento delle pensioni più basse, defiscalizzare interventi dei privati nel recupero del patrimonio artistico, sostenere il talento dei giovani artisti, destinando una percentuale dei fondi a realizzare opere artistiche” sono alcune delle nostre 14 proposte per continuare. Non nel culto dell’identità solitaria, del ‘come eravamo’, della nostalgia, ma accettando la sfida di ciò che saremo, mescolandoci al futuro ispirati dalla curiosità.

A molti sembra che il nostro tempo migliore sia alle spalle e che cambiare sia uno sforzo più impossibile che difficile. Ma non è così. Chi crede nella politica, nel valore e nella dignità della politica, sa che non può essere così. E tocca a noi oggi dimostrarlo, affrontando la paura con il coraggio, la stanchezza con l’entusiasmo, la rassegnazione con la tenacia. Sappiamo di avere avuto alle spalle una particolare vicenda italiana. Una situazione politica grave ma non seria, direbbe Flaiano e ringrazio apertamente il Segretario Nencini per essersi opposto ancora all’ennesima distorsione veltroniana e aver restituito alla storia una giusta memoria.

In tutto questo contesto, pur apprezzando lo sforzo del Premier, non possiamo non notare come molti dei provvedimenti, pur condivisibili nei titoli e nelle intenzioni, pecchino in molti casi di genericità, a volte limati dai necessari equilibrismi di maggioranza eterogenea; per cambiare realmente l’Italia è necessario, invece, che la politica e le istituzioni propongano delle innovazioni e delle riforme qualificate per uscire dallo stallo che dura ormai da troppi anni, avendo sempre presente quale bussola il miglioramento reale non solo del funzionamento dello Stato e delle sue articolazioni territoriali, ma anche il miglioramento reale della condizione di milioni di cittadini, in particolare giovani e disoccupati, oltre che ceto medio impoverito, che da tali riforme dovrebbero trarre un’apertura di credito per riacquisire un ruolo attivo e produttivo nella società italiana.

La nostra, lo sappiamo, è una storia fatta di coraggio, libertà e battaglie politiche di innovazione per il Paese. E’ ciò che ci ha tenuto in vita seppur tra mille scissioni e difficoltà. Per questo, lavoriamo, ripartendo anche da queste proposte, per ridare speranza.

Questo Congresso sarà la migliore occasione che abbiamo per restituire fiducia, per dare voce ad una voglia di futuro che nasce da un clima sociale difficile e da una deriva populista pericolosa.

Questo Congresso sarà il luogo dell’incontro e del confronto. Per la prima volta tutti discuteremo nello stesso luogo. E non sarà una babele di lingue.

Maria Cristina Pisani

Portavoce Psi