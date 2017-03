Perché nessuno vuole essere socialista? Tranne da noi, piccolo partito semiclandestino, tuttora in vita col nome di Psi, il termine socialista in Italia pare sia stato ...

Prima i banchieri, i terremotati aspettino

Pubblicato il 02-03-2017

Fiumi di inchiostro e di lacrime sono stati versati per il terremoto che ha frantumato la vita dei cittadini della terra di Abruzzo e di Marche dall’ormai lontano 24 agosto 2016, quando la terra ha iniziato a tremate quasi ininterrottamente fino agli inizi di quest’anno.

La macchina del volontariato, insieme alla protezione civile, è stata la più efficiente, come efficaci sono state le visite e le parole spese da politici poi scoperti politicanti. Ma a questo siamo abituati. Lo siamo meno quando ascoltiamo che quei luoghi sono ancora abbandonati a loro stessi come fossero un malato terminale, non abbiamo più saputo nulla che riguardi il ritorno alla normalità di quegli italiani di serie “B” ormai rassegnati ad essere tali.

La vita continua, ci sentiamo dire con rassegnazione quando non si hanno risposte alle promesse, c’è sempre una nuova emergenza che impedisce di curare l’emergenza precedente, e così via fino a quella successiva. Non entrerò nei particolari noti a tutti noi, per rispetto di quelle donne e uomini fin troppo strumentalizzati, per conoscere a che punto è la situazione basta andare sulla rete e sapere lo stato delle cose.

Sembra che lo stadio della Roma sia diventato più importante dei terremotati, l’informazione segue la moda del momento e, francamente, della terra d’Abruzzo e di Marche ne abbiamo un rigetto per quante volte ci sono stati raccontati i fatti, non parliamo poi della incredibile nevicata e la conseguente drammatica valanga, dove torneremo sul luogo in primavera quando la neve sarà sciolta e si potrà ricordare l’accaduto con una nuova e spettrale scenografia.

Non riesco a capire perché mai un presidente del Consiglio si dimette senza essere stato sfiduciato, anzi aveva addirittura ottenuto la fiducia il mattino stesso e, per un gioco di parole aveva ottenuto la fiducia sulla legge di Stabilità. Unico caso nella storia della Repubblica. Ma, come si dice, c’è sempre una prima volta e fin qui niente da eccepire, quello che eccepiamo è che contestualmente alle sue dimissioni il presidente avrebbe dovuto incaricare lui stesso di portare a compimento, insieme a Vasco Errani, gli impegni presi con i terremotati. E dare, così, esempio di efficienza, amore per gli italiani, e di uomo affidabile oltre che responsabile di governo.

Peraltro, sarebbe stato un’ottimo viatico elettorale alle prossime elezioni politiche, e che male c’è se gli interessi dell’uomo avrebbero risolto i problemi degli altri (i terremotati)? Ecco, la storia recente del nostro Stato si identifica nella tragedia nazionale dai costi spaventosi, in vite umane e danni economici, al punto che si parla di 20 miliardi di euro, tanti quanti sono occorsi per varare, in quattro e quattr’otto, il Decreto Salva Banche che ha permesso di mantenere i compensi faraonici agli stessi dirigenti di banca che hanno accompagnato il sistema bancario al collasso alla faccia della ricostruzione delle scuole d’Abruzzo e di Marche ancora in alto mare…

Ho chiuso l’articolo con tre puntini perché ogni lettore possa lui stesso continuare a scrivere idealmente secondo il suo personale punto di vista.

Angelo Santoro