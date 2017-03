Una vita intensa e coerente, sia in politica che nelle istituzioni. Non bastano queste parole per descrivere Eugenio Bozzello Verole, più volte senatore della Repubblica, ...

13-03-2017

in vista del referendum che si terrà il 16 aprile nel paese della Mezzaluna, il premier Erdogan sta dando il peggio di sé. Innanzitutto sta islamizzando sempre di più il suo paese costituzionalmente laico dai tempi di Ataturk – l’esatto contrario di quanto fece Siad Barre in Somalia con l’aiuto decisivo di Bettino Craxi e dell’allora ministro degli esteri Gianni De Michelis -, ci ricatta per la questione dei migranti, inasprisce l’assurda guerra contro gli eroici curdi e adesso ha anche assunto una posizione isolazionista che fa leva sull’orgoglio turco e sull’identità nazionale in chiave anti UE che non lo vuole. Un anonimo funzionario dell’Unione Europea disse anni fa, quindi in tempi relativamente non sospetti: “La Turchia in Europa? Ma vogliamo portarci in casa 70 milioni di mussulmani?”. Come diceva Renzo Arbore, meditate gente, meditate…

