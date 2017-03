Una vita intensa e coerente, sia in politica che nelle istituzioni. Non bastano queste parole per descrivere Eugenio Bozzello Verole, più volte senatore della Repubblica, ...

In algebra, non è possibile eseguire operazioni tra grandezze incommensurabili. Si può sommare il valore delle patate al valore delle cipolle, non si possono sommare le patate con le cipolle. ...

Non lasciamoci ingannare dalle parole, dai buoni propositi, dagli obiettivi di presunta equità. In tanti si affannano a sfoderare lo spadone contro le cosiddette pensioni ...

TREDICESIMA PROPOSTA Separare le carriere dei magistrati, elezione per sorteggio del CSM, potenziare gli organici per accelerare i processi. E regolamentare i gruppi di pressione. La giustizia giusta. ECCO ...

Andrea Malavolti:

Ma gli scozzesi non vogliono

la Brexit

Caro Direttore,

di questi tempi la premier britannica conservatrice Theresa May ha le sue belle gatte da pelare. Il suo omologo scozzese nazionalista Nicolas Sturgeon infatti non vuole neanche sentire parlare della Brexit e chiede a pieni polmoni un nuovo referendum per l’indipendenza della Scozia. Ma a mordere il freno ci sono anche i nordirlandesi (Ulster) dello Sinn Fein che rilanciano la loro sfida per un voto “sui confini”, ovvero su una possibile riunificazione con Dublino, Eire. Vecchia questione quest’ultima. Un panorama decisamente frammentato e problematico quello attuale in Gran Bretagna.