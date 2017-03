Perché nessuno vuole essere socialista? Tranne da noi, piccolo partito semiclandestino, tuttora in vita col nome di Psi, il termine socialista in Italia pare sia stato ...

Tutti più o meno (io no) si aspettavano che Bersani e D'Alema avrebbero accolto l'invito di Rossi a battezzare il nuovo partito o movimento come ...

Non tutta la politica è ferma. C'è in Parlamento chi lavora da anni per avere una legge sul testamento biologico e sul fine vita, forze politiche trasversali che si sono ...

Scrive Celso Vassalini:

I candidati alle Primarie 2017 ringrazino

Pubblicato il 02-03-2017

Cortese Direttore,

io dai quattro candidati alle Primarie 2017 prima di ogni altra cosa, prima che continuino la loro campagna elettorale, mi aspetto una cosa, un grande, grandissimo ringraziamento a tutti quegli italiani che si sono iscritti al Partito Democratico. Perché quello che hanno fatto tesserandosi, è una cosa grandissima ed ha un valore incredibile, perché in questo momento, ci vuole coraggio, ci vuole forza, ci vuole tenacia, dopo quello a cui noi popolo del Pd-pse abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo, a credere ancora in qualcosa di più grande del dissenso che proviamo quando discutiamo, anche animatamente, con chi appoggia un candidato diverso dal nostro, a credere in qualcosa che vada oltre le critiche alla persona piuttosto che alle idee della persona che si è candidata, dimessa o che dal partito se n’è andata. Se ci siamo iscritti al Pd-pse è perché ancora crediamo ai suoi ideali, al fatto che oltre le discussioni, oltre il dissenso, questo sia l’unico Partito che possa esprimere le nostre idee, i nostri sentimenti e che possa essere la casa di tutti i suoi iscritti. Mi aspetto che i quattro candidati ci dicano grazie e che quel grazie, lo onorino rispettando noi, ma ancora prima di noi, conducendo una campagna leale nei confronti dei loro compagni, in questa fase, avversari alle Primarie, dell’unico partito veramente democratico di questo paese.

Celso Vassalini