Scrive Luciano Masolini:

L’Avanti! non si è mai fatto intimorire da nessuno

Pubblicato il 15-03-2017

Carissimo Del Bue, cari compagni redattori,

è assai ripugnante il minaccioso gesto che l’altra settimana ha colpito il luogo in cui esercitate il vostro lavoro. Non è certo la prima volta che si tenta vilmente di mettere a tacere la voce del socialismo italiano. Fortunatamente l’Avanti! però, anche di fronte alle peggiori difficoltà, non si è mai fatto intimorire da nessuno. Rimanendo così sempre costantemente ben fedele al suo importante ruolo. Quel ruolo che, con tanta forza, è tutto scritto proprio in quel suo impareggiabile nome. Con l’augurio che questo brutto episodio possa venire archiviato quanto prima, vi esprimo tutta la mia più viva e forte solidarietà. Saluti ed orgogliosi abbracci socialisti a tutti voi!

Luciano Masolini