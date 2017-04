Non hanno alcuna vergogna, non ce l’hanno per niente, se continuano imperterriti a trattare il Sud come una fastidiosa appendice che non serve a nulla, o addirittura che sia una ...

Bobo Craxi e la foto senza senso

Pubblicato il 23-04-2017

“Vedo le foto di Bobo Craxi e di Emiliano, assieme, in bella luce, e ho un sussulto. Che c’entra la storia del socialismo italiano col Presidente della Puglia? Non era lui che voleva l’alleanza coi grillini? Non era lui il prototipo del Masaniello che i socialisti hanno sempre combattuto? Non era lui quello che usava un linguaggio decisamente fuori dalle righe, il contrario dell’approccio riformista che è la nostra religione? E ancora: ma le primarie non sono del PD?”

Lo scrive il segretario del Psi Riccardo Nencini commentando la decisione di Bobo Craxi di sostenere Michele Emiliano alle primarie del Pd. Craxi ha infatti preso parte a un incontro a sostegno della candidatura del presidente della Regione Puglia. Un sostengo che il presidente della Regione Puglia ha confermato in tweet in cui afferma di aver incontrato “il gruppo dei socialisti che sosterranno la nostra mozione il 30 aprile.

“Domande – continua Riccardo Nencini – che non avranno una risposta. E dire che quei compagni – nella foto vedo anche Labellarte – ci hanno portato in tribunale, hanno disertato due congressi e mezzo, poiché anche a Venezia 2013 c’erano e non c’erano, Bobo Craxi ha partecipato al Consiglio Nazionale che convocava il congresso di Roma dopo una lunga chiacchierata con Del Bue e con chi scrive, ha preso posizione – partecipo, ha dichiarato – e poi è scomparso, quei compagni ci hanno messo ogni giorno sotto accusa, hanno deriso il nostro lavoro, ci hanno offeso, hanno dato una rappresentazione del partito come se il ’92 non fosse mai esistito, parlavano di socialismo e invece, sotto sotto, trattavano col Presidente della Puglia e prima ancora con Baffino. La morale: restare nel partito per rompere le scatole, rovinare la comunità, mai collaborare. Bene. Il gioco ora è scoperto. Vanno nel PD ascari di Emiliano. Noi restiamo qua, in piedi e in buona compagnia. E – conclude Riccardo Nencini – saremo proprio a Bari, in giugno, a celebrare il 125 del partito socialista”.