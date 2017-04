Dibattito assurdo. No al proporzionale. Ma il Porcellum non era proporzionale? E l'Italicum non é proporzionale? Si intende che ci vuole un premio di maggioranza? ...

E’ incredibile di come il Porcellum continui ad avvelenare il confronto democratico. Non si passa, senza pagare un prezzo anche alto, dai nominati agli eletti con tutto quello che comporta per i singoli, ...

Elisa Gambardella eletta allo Yes

Pubblicato il 11-04-2017

Elisa Gambardella, dirigente PSI e FGS, è stata eletta all’unanimità Chair of the Network for the Future of Europe dal 13° Congresso di YES – Young European Socialists, celebrato il 7 e 8 aprile a Duisburg, in Germania.

Elisa, che entra così a far parte a pieno titolo della leadership della giovanile europea raggiungendo un risultato mai ottenuto prima dalla FGS, ha dichiarato: “Sono onorata e commossa per l’incarico ottenuto e la fiducia mostrata dai compagni di tutta Europa. Future of Europe è il titolo del Libro bianco della Commissione europea che apre la discussione sull’evoluzione dell’Unione europea dopo la Brexit.

Come giovani socialisti europei abbiamo ritenuto dunque fondamentale dedicare un ruolo specifico per il coordinamento interno del lavoro su questo tema dirimente. Avrò l’onore di rappresentare la posizione di YES nelle piattaforme e i meeting di alto livello che avranno luogo in tutta Europa nei prossimi due anni. Dopo l’intensa esperienza come Coordinatrice del Network sul femminismo e l’organizzazione del Summer Camp più soddisfacente degli ultimi anni, sono pronta e felice di mettermi ancora a disposizione della giovanile europea, entrando a far parte della sua leadership. Certa che svolgeremo insieme un ottimo mandato, desidero congratularmi con Joao Albuquerque e Tuulia Pitkanen, eletti Presidente e Segretaria Generale, nonché con Enric Lòpez, eletto Presidente della Commissione di Garanzia. Sento tutta la responsabilità di rappresentare i giovani socialisti italiani nella nostra organizzazione europea e darò il meglio per rendergli onore”.