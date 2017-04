Non hanno alcuna vergogna, non ce l’hanno per niente, se continuano imperterriti a trattare il Sud come una fastidiosa appendice che non serve a nulla, o addirittura che sia una ...

Giorgio Del Ciondolo

L’apologia fascista di ‘Forza Nuova’ a Siena

Pubblicato il 20-04-2017

La globalizzazione che ha generato un nuovo corso economico internazionale, con la crescita di alcune aree mondiali fin ora sottosviluppate e l’impoverimento delle classi medie nei paesi economicamente avanzati sta determinando fenomeni di estremizzazione e radicalizzazione della politica con la nascita di movimenti che si rifanno a visioni violente della lotta politica.

Nel mondo esplodono i radicalismi terroristici e si affermano movimenti politici settari ed anche violenti.

In molti paesi europei la crisi di questi ultimi dieci anni sta favorendo movimenti politici non liberali che professano odio razziale nei confronti dei diversi di ogni genere, e osteggiano aprioristicamente le politiche di integrazione.

In Italia è nata e si sta ramificando in tutto il Paese una forza politica estremista: Forza Nuova.

Questa formazione politica aprirà sabato prossimo, 22 aprile, una nuova sede provinciale a Siena intitolandola ad un noto fascista e squadrista degli anni trenta certo “Duas”, che i nostri vecchi compagni ricordano bene per le sue “gesta punitive” ripetute verso gli oppositori del regime fascista.

La nostra Costituzione Repubblicana VIETA la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista e organizzazioni che ne facciano l’apologia. Intitolare una sede ad un noto dirigente fascista senese è sicuramente un gesto che identifica questa organizzazione quale quello che è: fascista.

Il Partito Socialista Italiano RIVOLGE UN APPELLO a tutti i Partiti Politici Costituzionali e le organizzazioni ed associazioni democratiche, affinchè chiedano alla Corte Costituzionale, al Presidente della Repubblica ed in caso di reato contro la Costituzione, alla Magistratura, di verificare se Forza Nuova è un organizzazione anticostituzionale o democratica.

Psi Siena