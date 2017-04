Ma il Pd ha capito che il copione é cambiato?

Pubblicato il 10-04-2017

Dibattito assurdo. No al proporzionale. Ma il Porcellum non era proporzionale? E l’Italicum non é proporzionale? Si intende che ci vuole un premio di maggioranza? Ma il Porcellum aveva un premio alla prima coalizione poi giudicato incostituzionale. E l’Italicum, come è uscito dalla Corte, ha un premio alla lista che supera il 40. Non capisco di cosa si parli. Ho ascoltato Orlando che propone un ulteriore premio, cosiddetto di governabilità, alla prima lista o coalizione. Ho l’impressione che il vertice del Pd non comprenda la nuova situazione. L’obiettivo del Pd non può essere oggi quello di vincere le elezioni o di fare in modo che qualcuno le vinca. Ma semmai quello di non perderle, facendo in modo che un governo si faccia dopo le elezioni. Spiegategli se avete contatti con loro che si sta recitando un copione nuovo. Quello vecchio è stato sostituito il 4 dicembre.