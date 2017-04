Modello Emiliano

Pubblicato il 23-04-2017

Mentre Di Lello porta i socialisti e democratici del Pd, che ha contribuito a fondare con Di Gioia, Bastianelli e qualche altro, a supporto della candidatura di Orlando, leggo che Bobo Craxi, Onofrio Introna, non so se anche Labellarte hanno partecipato a Bari a una campagna a favore di Michele Emiliano. Nulla di male. Resta il fatto che costoro, forse non Introna, sono anche iscritti al Psi e il Psi non partecipa alle primarie per l’elezione del segretario di un altro partito. Tanto più Emiliano non mi risulta sia mai stato un filo socialista dentro il Pd, e la sua derivazione dalla magistratura, dalla quale peraltro non si è mai dimesso, porta a ritenerlo proveniente da ben altra cultura. Mi dicono che a Bari, nel corso dell’iniziativa promossa dai cosiddetti socialisti in movimento, il candidato segretario, governatore, magistrato, si sia lasciato andare in aperti riconoscimenti a favore di Bettino Craxi. Cosa non si dice per accaparrarsi qualche voto in più… Resta politicamente piuttosto nebuloso il tracciato del cammino dei nostri dissidenti. Fino a ieri parevano orientati verso l’approdo nell’Mdp dalemiano. Oggi annunciano che voteranno a favore di Emiliano, partecipando cosi alle primarie del Pd. Li aspettiamo alla prossima mossa. Senza mai scendere a sconfessioni apodittiche perché con molti di loro restiamo amici. Ma con molta, moltissima curiosità unita a un certo sconcerto…