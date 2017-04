Un po' mi sono annoiato. Ma era prevedibile. Mica erano tre comici. Oddio, non é che i comici non abbiano consensi in politica. Resta il ...

PSI Veneto

Una nuova Resistenza

Pubblicato il 26-04-2017

Il PSI del Veneto è sceso in piazza con le sue bandiere, per celebrare il 25 Aprile, anniversario della Liberazione.

È sceso in piazza a Venezia, a Vicenza, a Treviso, a Belluno. A San Martino Buonalbergo col suo candidato Sindaco Toffalini, a Montegrotto Terme con il Sindaco del PSI, Mortandello, che ha riportato in piazza la celebrazione della Liberazione dell’Italia dai nazisti e dai fascisti.

A 72 anni dalla fine della guerra, questa celebrazione potrebbe ad occhi miopi sembrare anacronistica, ma noi socialisti siamo convinti non sia così. Il fascismo in Italia si trasforma, assume forme diverse, alimentato dall’astio e dalla paura instillata artificiosamente nella società, agisce, con strumenti diversi nella forma ma non nei contenuti. È una nuova resistenza quella in atto.

Pertini diceva: “Oggi la nuova resistenza consiste nel difendere le posizioni che abbiamo conquistato. Difendere la Repubblica e la democrazia”.