Riflessione sulla crisi del Socialismo Democratico in Europa

Pubblicato il 24-04-2017

E’ possibile individuare due grandi linee di frattura che, negli ultimi vent’anni hanno allontanato l Sinistra riformista dal suo Popolo:

In primo luogo,il patto di non ingerenza tra Politica e Capitale. Ben oltre i confini posti dal pensiero Liberale, la cessione di sovranità al Capitale da parte delle forze Riformiste in cambio di consenso politico, ne ha determinato dapprima la trasformazione in senso prevalentemente finanziario, liberandosi così da lacci e lacciuoli, e quindi la fuga per il Mondo alla ricerca di una Fiscalità di vantaggio. L’Europa della libera circolazione dei Capitali non ha provveduto a dotarsi di una sovrastruttura politica di controllo e di mediazione delle inevitabili sperequazioni e diseguaglianze. Gli effetti di ciò, esplosi con la grande crisi del 2008, hanno messo in crisi, ed a volte avvelenato, il rapporto tra Sinistra e popolo, creando nuovi pericolosi fenomeni sia in senso regressivo (populismi, sovranismi, nuovi fascismi) sia in senso massimalista (una Sinistra estrema, sterile, che pretende di opporsi ai nuovi Reazionari usando gli stessi argomenti).

Viene poi la Sindrome di appagamento. Conclusosi in Europa il lungo ciclo di riforme, iniziato negli anni ’60, all’insegna del mutualismo, dello Stato Sociale, della dialettica virtuosa tra Capitale e Lavoro, la Sinistra Socialista e Democratica si è come seduta. Ha commesso l’errore storico di considerare irrevocabili i Diritti acquisiti ed ha pensato che lo sviluppo ed il progresso fossero ormai come gemelli siamesi, inscindibili. Così non è, e la cronaca provvede a dimostralo quotidianamente.

Nessuno può pensare che esistano soluzioni semplici a problemi complessi, ma, anche alla luce dell’instabilità Globale, sull’orlo di una spaventosa escalation bellica, non si può non riflettere sul fatto che la Socialdemocrazia, messa all’angolo, debba reagire e rilanciare soprattutto su un Europa Politica unita nella triade di Libertà, Fraternità, Uguaglianza. Una grande Europa di 400 milioni di Cittadini che pretendano pace, prosperità ed obbiettivi comuni da raggiungere. Per questo oggi guardiamo con apprensione le Elezioni in Francia, le stesse che avremo per le Elezioni in Germania e, nel 2018, in Italia.

Luca Pellegri