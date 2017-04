Scrive Luciano Masolini:

Chi offende e calpesta i diritti

non è socialista

Pubblicato il 13-04-2017

La gratuita ingiuria che in queste ultime ore ha coinvolto Riccardo Nencini, apostrofato come socialista “frocio”, per quanto di bassissima lega non suscita poi tutto sommato molto scalpore. La cosa che invece più indigna è che quell’aggettivo così dispregiativo è stato riportato su una pagina on line che si autoproclama addirittura “socialista”. Nencini ha fatto prontamente osservare che servirsi di questi ottusi epiteti non è da veri seguaci del socialismo, che da sempre va in ben altra direzione. Fin da quando è sorto esso, infatti, combatte per conquistarli i diritti non certo per calpestarli.

Sono perciò particolarmente vicino al nostro caro segretario e, nello stesso tempo, pure molto grato. Anche perché proprio sull’increscioso caso assumerà giusti e dovuti provvedimenti. Una civile presa di posizione la sua – davvero meritoria e da ringraziare più volte -, che potrà contribuire a contrastare quei tanti pregiudizi omofobi che colpiscono ancora fin troppe persone. Tra cui così spesso anche molti giovani, purtroppo.