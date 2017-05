Ieri, da un articolo di Marilena Selva firmato su queste stesse pagine, ho appreso che è stato dato il via libera - con 288 voti favorevoli e nessun contrario, per ...

“Piani come quelli per gli attentati sugli aerei con i computer portatili o i tablet vengono discussi tra i capi dell'organizzazione terroristica. Adesso staranno già indagando per individuare la talpa, ...

Non ne posso più di sentir parlare di modello tedesco al 50 per cento maggioritario e al 50 per cento proporzionale. Possibile che abbiamo a ...

La telefonata

Pubblicato il 17-05-2017

Papà, anzi Babbo, ma cosa hai fatto? Mamma lasciala stare. Perfino la nonna oggi è intervenuta per difendere figlio e nipote. Due caratteracci. Ma Renzi sapeva di essere intercettato? E perché non ha parlato a voce col su babbo? Perché usare il telefono visto che il padre era indagato? Non saprei. Resta un fatto incontrovertibile. Ormai le telefonate intercettate dalla autorità competenti finiscono tutte sui media. Preferibilmente su Il Fatto di travagliana stoffa. Mica da oggi, però. La violazione del segreto istruttorio risale a molti anni addietro. E magari se toccava i socialisti tutti plaudivano. Era solo trasparenza. E se colpiva Berlusconi era giustizia proletaria o addirittura voyerismo gratuito. Adesso é giusto che Renzi, che non porta le colpe dei suoi predecessori, si lamenti di questo trattamento che non è nuovo. Basti pensare alle falsità confezionate dal personaggio trascrivente, vedasi l’uso dei servizi segreti. Diciamo la verità. Se fosse stato studiato tutto a tavolino Renzi sarebbe da premio Oscar. Sarebbe riuscito a ottenere un vantaggio da un danno che volevano procurargli. Geniale, no?