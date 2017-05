Caro Direttore, colgo l'occasione del tuo recente articolo sulle primarie del PD, per esprimere le mie considerazioni sul fatto che ritengo che il nostro PSI non abbia le caratteristiche sufficienti per ...

Ieri, da un articolo di Marilena Selva firmato su queste stesse pagine, ho appreso che è stato dato il via libera - con 288 voti favorevoli e nessun contrario, per ...

L’asse delle alleanze a sinistra

Pubblicato il 12-05-2017

Era del tutto evidente che la presentazione delle liste per le elezioni amministrative riservasse sorprese. L’11 giugno si vota in 25 comuni capoluogo e in 160 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Poi, una miriade – oltre 800 – di piccoli comuni.

1. Le liste civiche superano il 65% delle liste presentate. Una percentuale superiore all’ultimo turno amministrativo. Due conferme: lo spazio dei partiti si riduce; larga parte delle forze presenti in parlamento non è presente sul territorio.

2. Articolo 1/Mdp è presente in pochissimi municipi; le liste che si richiamano a Pisapia pressoché assenti.

3. I sondaggi tacciono ma liste socialiste sono state presentate nella metà dei capoluoghi (da Carrara a Frosinone, da Rieti a Catanzaro a Taranto…) e in un quinto dei comuni superiori ai 15.000 abitanti. Altrove, candidati socialisti in liste civiche. Solo in cinque comuni – tutti al nord – nostri candidati in liste del PD.

I candidati sindaci socialisti sono sette.

4. L’asse delle alleanze a sinistra si fonda sul rapporto PD/PSI cui di volta in volta si associano liste civiche e/o partiti della sinistra radicale. Più rara la presenza in coalizione di Alternativa Popolare.

Morale: un cosa sono i sondaggi virtuali, altro la presenza in carne e ossa. E i voti contati nelle urne.

Riccardo Nencini