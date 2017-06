Andiamo con ordine. Il patto dei Quattro, che é ormai ai dettagli finali, prevede il ricorso al modello elettorale in vigore in Germania. Bisognerebbe anche ...

Marco Andreini

Con il sistema tedesco

si rischia una rivolta sociale

Pubblicato il 30-05-2017

Mauro nel suo ultimo editoriale ha cercato di metterci in guardia rispetto alle scelte da fare in merito alla legge elettorale e noi come partito dovremo riflettere sulle sue osservazioni Così come dovremmo riflettere sui ragionamenti fatti in un intervista da Mattias Piller, il più importante corrispondente tedesco nel nostro paese che sostiene che da noi il sistema tedesco non funzionerebbe e porterebbe a una rivolta sociale perché renderebbe il paese ingovernabile. È assolutamente inutile raccontarci frottole accettare il 5% imposto come sbarramento da un accordo fra i maggiori partiti equivale di fatto ad ammettere la fine dell’esperienza politica del partito, e del resto cancellare la storia politica del riformismo e del laicismo è l’obiettivo a cui aspira il Pd attraverso questo perverso accordo fatto sulla pelle degli italiani.

E forse ciò avrebbe una sua logica se non ci fosse stato il 4 dicembre, ma per loro e nostra sfortuna il 4 dicembre c’è stato e ha rappresentato la sconfitta del progetto riformatore della macchina amministrativa burocratica istituzionale del paese. Forse avrebbe una sua logica la volontà egemonica del Pd di natura ex comunista o ex democristiana poco importa, se nel frattempo non ci fossero state le scissioni in casa loro e se non ci fosse stato appunto il 4 dicembre.

Forse avrebbe una sua logica se ad esempio nella mia città, La Spezia, si discutesse solo di percentuali di voti da prendere al primo turno, visto che si è quasi sempre eletto il sindaco al primo turno, ma le cose stanno così solo nel libro dei sogni. La realtà è un’altra ed è che il candidato sindaco è del Psi e la loro grande macchina da guerra se non avesse le nostre liste di supporto neanche arriverebbe al ballottaggio, come successo a Napoli Roma e in tanti altri posti.

E quindi noi cosa dovremmo fare come partito, consentirgli di vincere nei territori, pur eleggendo un nostro compagno, e di trattarci come semplici ascari a Roma visto che loro sono il Pd e oltre che, pronti per il voto sono anche pronti per allearsi con Berlusconi. Bene Parigi varrà bene una messa, ma noi dovremmo anche cominciare a capire e a mio parere lo vedremo già in queste elezioni che la loro grande macchina da guerra di una volta è finita e che i conti in politica si fanno alla fine e fare un accordo su una legge elettorale a dieci giorni da una tornata elettorale che porterà alle urne un quinto del paese è opera di scarsa lungimiranza politica e noi come partito non possiamo barattare la rappresentatività di un sistema con la governabilità, dando il nostro assenso a questo accordo.

Marco Andreini

Segreteria nazionale Psi