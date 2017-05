È morta a Roma Laura Biagiotti, la “regina del cachemire”. Il New York Times le assegnò questo titolo onorifico per Lei, le sue abili lavorazioni e speciali creazioni e onorifico ...

Melania e Ivanka, oh, my God!

Pubblicato il 25-05-2017

Sono furibonda. Indignata. Avvilita. Perché oggi ho visto le foto di Melania e Ivanka, moglie e figlia di Trump, in visita al Papa in Vaticano, a fianco di Donald. Ebbene, le due, oltre a essere vestite come due becchine, in nero strettissimo e sotto al ginocchio (ci mancava poco per sembrare vestite con il nijab), portavano il velo!!!! Avete capito bene. Indossavano un velo nero!!! Ora, la mia indignazione è feroce e mi ferisce nel più profondo del mio essere cittadina di un mondo laico, nel XXI secolo, perché le due signore, solo due giorni fa, in visita agli Emiri dell’Arabia Saudita, se ne erano scese dall’aereo presidenziale, belle belle, senza velo, a capo scoperto e in abiti di fattura molto più occidentale!. Avete capito bene. Con gli islamici, proprio quelli che non accettano le donne senza che abbiano il capo coperto, senza che siano velate, hanno fatto le eroine. Avevano il mio plauso. Il mio modestissimo sostegno.

Con la chiesa cattolica, che si presenterebbe con ben altra caratura di modernità (ma non è ‘sto Papa che twitta, facebucca, sta sui social), ebbene, lì si sono velate. Ma la colpa non è tutta delle due fanciulle. La colpa è della coorte di prelati, (i vescovoni di bossiana memoria) che non hanno alzato un dito.

Ah, Francè, che occasione che hai perso! Bastava un bigliettino alle due signore: “ Vi prego, venite in blue jeans e fate sapere che avete destinato ai poveri la somma necessaria per un vestito di rappresentanza. Oppure mettetene uno già usato. Mi raccomando, via il velo!”.

Invece no. Papa e prelati si sono goduti la passerella medioevale delle signore, gongolando e beandosi della modernità della cosa. Ma mi facciano il piacere!

Isabella Ricevuto Ferrari