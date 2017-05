Caro Direttore, dunque l'Unesco condanna Israele per gli abusi a Gerusalemme e Gaza, luoghi in cui da anni vige un vergognoso stato di oppressione contro gli arabi palestinesi, e l'Italia cosa ...

Renzi si sposa da solo?

Pubblicato il 03-05-2017

Ho letto sulla stampa di stamane la vicenda paradossale di Nello, un napoletano col mito del solipsismo, che ha deciso di sposarsi da solo, con una vera e propria cerimonia e con tanto di invitati. Ha poi organizzato un viaggio di nozze in Egitto e alla domanda se alla prima notte abbia consumato ha risposto che era troppo stanco. Anche Renzi pare orientarsi alla stessa esilarante scelta. Non vuole apparentamenti. Preferisce star da solo. Altro che coalizioni, anche solo con Pisapia ed eventualmente Alfano. Anzi su di loro cala la scure del 5 per cento alla tedesca. Solo e senza alleati. E il povero Alfano che ha governato cinque anni col suo Pd? Torni da sua moglie (o marito), cioè Berlusconi oppure metta su casa per conto suo. Renzi sposa se stesso, dunque. La prima sera di nozze tra lui e Matteo? Troppo stanco anche lui per consumare…. Solo un abbraccio alla Prestipino.