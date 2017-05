Scrive Celso Vassalini:

Tar sui direttori dei musei e malafede

Pubblicato il 26-05-2017

Caro Direttore,

leggo commenti, sulla questione della sentenza del Tar sui direttori dei musei e mi chiedo: ma quanto potrà resistere lo stato di diritto a una cultura politica (e giuridica) che sembra essersi scordata cosa esso sia? Quanto ci metterà la cosiddetta “post-verità” a costruire le condizioni per il passaggio alla “post-democrazia”? Cosa possiamo fare per arginare un processo che pare essere dilagante? Ecco, l’ho detto, adesso saltatemi pure addosso… In realtà farei un passaggio più semplice senza tirare in ballo le post verità a post democrazia e cioè’ che con delle sentenze di questo tenore non si può fare innovazione in Italia, questo e’ il lato drammatico. Sull’esito prodotto da queste sentenze mi trovo d’accordo. Ma è la reazione di chi imputa il problema alle sentenze e non alla necessità di un adeguamento normativo che consenta quell’innovazione di cui si parla, che sto stigmatizzando. Il problema, insomma, non è che ci sono i giudici che applicano le leggi (magari sbagliando, ma per questo ci sono gli appelli e diversi gradi di giudizio) ma che le leggi non funzionano o non producono gli effetti desiderati. Allora che si cambino le leggi, non si cancellino i giudici. E se si ritiene che i giudici abbiano sbagliato, si offrano argomenti giuridici per spiegare dove hanno sbagliato, non argomenti politici per trovare il capro espiatorio su cui addossare una colpa che invece è in buona parte nel campo della politica. Questo intendo. Aggiungo che la questione non è relativa solo alla nazionalità dei nominati, ma anche e soprattutto alla mancata trasparenza dei concorsi. E questo mi sembra molto, molto grave. Per la nazionalità ci può essere stato un errore dei burocrati ministeriali, ma per la mancata trasparenza c’è di sicuro malafede e il mio Paese sui concorsi poco trasparenti dal passato, al presente e per il futuro…!?!

Celso Vassalini

Cittadino Europeo