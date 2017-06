Alitalia, nessun accordo coi sindacati. Cigs a zero ore

Pubblicato il 16-06-2017

Cattive notizie per i dipendenti Alitalia, azienda e sindacati non hanno trovato l’intesa sulle modalità applicative della cigs e hanno quindi siglato un verbale di mancato accordo. Nella precedente riunione con i sindacati, Alitalia aveva parlato di cassa integrazione per 1.358 lavoratori di cui 317 a zero ore, Alitalia ha quindi aperto la procedura di mobilità per tutti i suoi oltre 12.000 dipendenti. I sindacati avevano chiesto di evitare la cassa integrazione a zero ore e prevedere, invece, quella a rotazione. Per quanto riguarda l’applicazione della cassa, l’azienda ha spiegato ai sindacati che ci saranno modalità e tempistiche diverse a seconda delle aree e dalla tipologia di cassa. Il verbale di mancato accordo è operativo da oggi e quindi la Cig potrebbe essere operativa già da lunedì.

Come ha riferito al termine dell’incontro il rappresentante della Filt Cgil Fabrizio Cuscito la cassa integrazione a zero ore colpirà soprattutto il personale amministrativo dell’area dell’information technology e del commerciale.

“Abbiamo siglato il mancato accordo – ha spiegato Cuscito – perché eravamo indisponibili a siglare un’intesa che prevedesse la cassa integrazione a zero ore ed estendere su tutta la platea la cassa integrazione a rotazione. Su questo però l’azienda non ha fatto marcia indietro e non ci ha neanche presentato come avevamo chiesto un programma di riqualificazione del personale che sarà interessato dalla cigs a zero ore”.

Stamattina invece Luigi Gubitosi ha spiegato la posizione dei commissari straordinari che stanno cercando di ridurre tutti i tipi di costi nel tentativo di salvare la compagnia, ma “questo purtroppo non ci permette di non fare la cig”. “Dobbiamo attaccare tutti i costi”, ha precisato il commissario parlando ad Uno Mattina.