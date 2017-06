Finalmente la politica fa scendere in campo i vescovi per lo Ius Soli.Dalla pagina 121 di Televideo apprendiamo che Monsignor Nunzio Galantino,segretario generale della CEI,parlando alla Repubblica delle idee,ha toccato ...

In sintesi, si viene "scarcerati" dalla Centrale Rischi se entro due anni si estingue il debito, una volta pagato diventi ex debitore e torni all'aria aperta, libero! Il punto ...

Forse per un livello molto alto di ignoranza storica, forse, ma non credo, solo per mostrare il suo volto interpartitico, ma questo Di Maio l'ha ...

FGS: Solidarietà a Facci anche se la sua è una ‘ruvida’ opinione

Pubblicato il 20-06-2017

La Federazione dei Giovani Socialisti esprime solidarietà a Filippo Facci, sospeso, per aver espresso la propria ruvida opinione sull’Islam, dall’Ordine dei Giornalisti.

Ne approfittiamo per ricordare la nostra campagna “Disordine Professionale” per la liberalizzazione degli ordini professionali: corporazioni che, invece di operare per il bene della propria categoria, strangolano l’accesso al mondo del lavoro regolare, fanno ostruzionismo agli ammodernamenti e cercano di indirizzare pretestuosamente la condotta degli iscritti.