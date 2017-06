In ricordo dell'ottantesimo anniversario del martirio dei fratelli Rosselli, avvenuto in terra francese il 9 giugno 1937, la città di Firenze, sede dello storico Circolo a loro intestato (fondato nel ...

Quando ero studente delle Superiori, incominciai a leggere un giornale (Il Mattino) e un settimanale (l’Espresso , appena nato), per colmare le mie lacune e per capire quello che avveniva ...

Importante è essere ottimisti, Banca d'Italia sostiene che non tutti i mali vengono per nuocere, quindi se un terzo delle aziende italiane sono fallite a ...

Fmi, in Europa più luci che ombre

Pubblicato il 16-06-2017

Al termine della missione annuale dei tecnici del Fondo Monetario Internazionale, dalla dichiarazione conclusiva emerge un quadro economico tra luci ed ombre. Le luci, adesso, sembrerebbero più presenti delle ombre.

Nella dichiarazione conclusiva del FMI si legge: “La ripresa dell’Eurozona ha preso slancio grazie a un circolo virtuoso di consumi privati e creazione di lavoro. I paesi con un elevato debito pubblico, dall’Italia al Portogallo, ma anche la Francia, dovrebbero sfruttare la finestra di opportunità ancora offerta dalle politiche monetarie ‘accomodanti’ varate dalla BCE per andare avanti sulla strada del consolidamento e delle riforme strutturali. In generale l’Eurozona, che registra la minore divergenza nei tassi di crescita fra i suoi paesi membri dall’introduzione dell’euro, ha una eccellente opportunità di approfondire l’Unione Economica e Monetaria. Sul fronte bancario, l’Fmi sottolinea come in alcuni paesi (e anche qui è chiaro il riferimento all’Italia) i passi in avanti nella riduzione dei prestiti non performanti sono stati lenti e la qualità degli asset pone una sfida a livello europeo ma gli interventi sul fronte della vigilanza sono incoraggianti”.

Per quanto riguarda l’Italia, il Fmi conferma la necessità di varare ulteriori riforme nel mercato del lavoro ed in quello dei prodotti e dei servizi , per mantenere la crescita della produttività oltre a quella dei salari. Inoltre, in quanto paese ad alto debito, all’Italia è indirettamente inviato un monito sulla possibilità di differenziali in crescita sui propri titoli quando la politica monetaria accomodante verrà ridotta (anche se per il momento, l’invito del Fondo alla Bce è a mantenere questa linea).

Se ci sono finalmente dei buoni motivi per essere ottimisti, il rigore e l’attenzione, tuttavia debbono essere sempre presenti. Il Fmi, con le sue dichiarazioni ha indirettamente lodato la politica monetaria della Bce. Le indicazioni che provengono dal FMI e dalla BCE sulle scelte di politica economica per l’Europa e le raccomandazioni per l’Italia sono analoghe.

Spetta ai politici raccogliere le indicazioni delle due importanti istituzioni monetarie ed agire di conseguenza per dare ad intere popolazioni la prospettiva di un futuro migliore.

Salvatore Rondello