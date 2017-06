I risultati delle elezioni politiche inglesi dimostrano che gli Ideali e le Ragioni dei vari Partiti Socialisti non sono morti, anzi non sono neppure malati. Da anni ho questa convinzione e ...

Non c’è che dire, dopo l’elezione di Macron col suo atto di fede, premiato, nella missione dell’Europa con tutti gli adeguamenti necessari, intanto per far fronte ai duri colpi della ...

Il cecchino e il velociraptor

Pubblicato il 09-06-2017

Meno male che sono i piccoli partiti a mettere in crisi la democrazia parlamentare. Il solito luogo comune.

La legge elettorale è stata abbattuta, e non c’è da stracciarsi le vesti, da un giudizio e da un pregiudizio: i grandi partiti non tengono più, i loro gruppi parlamentari sono organizzati per circoli, nel voto segreto l’interesse di corrente o del singolo o di altre consorterie prevale; il pregiudizio dei grillini è apparso evidente fino da mercoledì quando si trattava di rispettare il ‘patto a quattro’ e quindi entrare a pieno titolo nella casta. Non ce l’hanno fatta. Resteranno un partito di protesta e basta.

Siccome il cecchino organizzato e il pregiudizio hanno ammazzato la riforma più veloce mai pensata – peggio del velociraptor in Jurassic Park – ora si aprirà, lo spero, uno scenario del tutto diverso.

Riepilogo la posizione del partito: legge elettorale di tipo maggioritario, accordo dentro la maggioranza che sostiene il governo per poi discutere con le altre forze parlamentari, coalizione di centro-sinistra da presentare agli elettori. Si è imboccata un’altra strada. Noi abbiamo mantenuto fino all’ultimo i nostri emendamenti, a cominciare dallo sbarramento al 3%. Poi tutto è precipitato e, come nel gioco dell’oca, si torna alla casella di partenza con i protagonisti del patto più deboli e divisi.

Intanto bisogna che la polvere si posi ma due suggerimenti si possono dare. Gratuitamente. Uno. La legge elettorale serve comunque. Tornerei a un’impostazione maggioritaria e all’idea, indispensabile, di una coalizione coesa che stringa un patto con gli elettori. L’ipotesi maggioritaria ha i numeri alla Camera, da verificare al Senato, ma la politica serve proprio a questo. A tessere.

Due. È un errore fare il vuoto a sinistra. Cucire e recuperare quell’area riformista che fa capo a Pisapia, alle liste civiche, ai radicali, agli ambientalisti. Insomma, il lavoro politico che stiamo facendo da un pezzo. Piaccia o no a Renzi, partiti a vocazione maggioritaria in Italia non esistono dal tempo di De Gasperi.

Riccardo Nencini