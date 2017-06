Il Pes si riunisce giovedì in vista della Brexit

Pubblicato il 19-06-2017

Tutto pronto per giovedì, il Partito dei socialisti europei terrà una riunione infatti una riunione preparatoria dei leader della sinistra PES e dei Capi di Stato e di governo a Bruxelles giovedì 22 giugno per discutere delle posizioni comuni sulla Brexit. Ci saranno infatti: Antonio Costa, Primo ministro del Portogallo, Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio italiano, Lodewijk Asscher, vice-primo ministro dell’Olanda, Gianni Pittella, leader of the S&D group in the European Parliament

Frans Timmermans, Commissione europea, Jeremy Corbyn, leader del Labour inglese, Fofi Gennimata, leader di PASOK della Grecia, Pedro Sánchez, leader del PSOE, Spagna. A presiedere la riunione il Presidente del Pes Sergei Stanishev.

Non sarà presente invece il candidato socialista per le elezioni autunnali in Germania, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz.

L’altra particolarità del summit è che ci saranno due vincitori, anche se in contesti diversi e agli antipodi sulle ‘vedute europee’: Pedro Sánchez e Jeremy Corbyn.

Lo spagnolo del Psoa rivedrà per la prima volta i ‘compagni’ europei da quando ha vinto le primarie del suo Partito e pochi giorni dopo il 39 Congresso federale che ha approvato lo Statuto che accompagnerà Sanchez per i prossimi quattro anni. Dall’altra parte il ‘vecchio socialista’ d’Oltremanica che è riuscito, riprendendo i valori della sinistra, a conquistare l’elettorato britannico. Euroscettico in passato, Corbyn ha difeso la permanenza nell’Unione europea durante il referendum britannico lo scorso anno e ora ha preso le distanze dalla durezza con cui la Premier May vuole negoziare la ‘Brexit’.