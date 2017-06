Penso che un periodo, per le variabili che lo influenzano contemporaneamente, come quello che stiamo vivendo non sia mai esistito. Le sue confuse caratteristiche vengono evidenziate ad ogni ore del ...

Latina, dopo 20 anni il PSI torna nel consiglio comunale di Sezze

Pubblicato il 14-06-2017

Dopo 20 anni il PSI torna sugli scranni del consiglio comunale di Sezze, con il Compagno Mauro Calvano, che nella lista Sezze Futura in appoggio al sindaco eletto al primo turno, Enzo Di Raimo. A Cori il compagno Aristide Proietti, nella lista Cori e Giulianello insieme,

in appoggio al candidato, eletto sindaco Mauro De Lillis, malgrado tutto è risultato il primo dei non eletti, per una manciata di voti.

A Gaeta il Compagno Francesco Como, con la lista Una Nuova Stagione, pur nella oggettiva difficoltà locale ha garantito con il suo apporto la elezione del candidato sindaco Emiliano Scinicariello, nel consiglio comunale di Gaeta.

A Sabaudia il candidato sindaco Giovanni Secci, con l’appogio della lista da noi partecipata Cambia Sabaudia, è al ballottaggio.

L’impegno del partito nella provincia di Latina è un dato di fatto, lo dimostra la presenza di candidati del PSI in tutti i maggiori centri pontini, che avevano l’appuntamento elettorale lo scorso 11 Giugno, e dopo la nomina del compagno Mauro Ridani a presidente del consiglio comunale di Roccagorga, nell’analisi del risultato, va messo oltre quello dei nostri candidati, anche l’impegno profuso dal segretario provinciale, compagno Antonio Melis di concerto con la sua segreteria, ai quali va un doveroso ringraziamento, di tutti i compagni della Federazione provinciale di Latina.

Claudio Simoncelli

Responsabile relazioni esterne PSI Latina