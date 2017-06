Penso che un periodo, per le variabili che lo influenzano contemporaneamente, come quello che stiamo vivendo non sia mai esistito. Le sue confuse caratteristiche vengono evidenziate ad ogni ore del ...

Importante è essere ottimisti, Banca d'Italia sostiene che non tutti i mali vengono per nuocere, quindi se un terzo delle aziende italiane sono fallite a ...

Livio Valvano

La bussola socialista

Pubblicato il 13-06-2017

Buona l’aria che si respira oggi in Basilicata dopo le elezioni di domenica. Per i socialisti lucani, il lavoro serio, onesto fatto di fatiche quotidiane degli amministratori lucani, alla fine viene riconosciuto dagli elettori. Gli elettori scelgono sempre bene, bisogna sempre ricordarselo. Alle parole vuote e alle suggestioni pruriginose di chi non ha cultura di governo e che, anzi, preferisce starne lontano, l’elettore lucano preferisce i fatti e la concretezza della buona amministrazione di tante persone appassionate che in Basilicata

continuano a ispirarsi ai valori e alla bussola socialista che è unperno importante della coalizione di centrosinistra.

Ad Albano di Lucania e a Rapolla i sindaci socialisti Rocco Guarino e Biagio Cristofaro

brillano per serietà, passione e amore per le loro comunità e quindi per la Basilicata.

Insieme a loro i tanti amministratori eletti nelle liste degli altri comuni, a partire da Marsico

Nuovo dove si è consumato un difficile confronto che alla fine ha trovato nei due eletti socialisti Giovanni Votta e Giovina Castaldo il perno determinante per la vittoria della coalizione, poi a Ruoti, Bella, Senise, Episcopia e gli altri Comuni, saranno un punto di riferimento prezioso per i cittadini lucani.

Livio Valvano