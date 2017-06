In ricordo dell'ottantesimo anniversario del martirio dei fratelli Rosselli, avvenuto in terra francese il 9 giugno 1937, la città di Firenze, sede dello storico Circolo a loro intestato (fondato nel ...

Quando ero studente delle Superiori, incominciai a leggere un giornale (Il Mattino) e un settimanale (l’Espresso , appena nato), per colmare le mie lacune e per capire quello che avveniva ...

Importante è essere ottimisti, Banca d'Italia sostiene che non tutti i mali vengono per nuocere, quindi se un terzo delle aziende italiane sono fallite a ...

Marcon, 17 giugno congresso regionale Veneto

Pubblicato il 16-06-2017

Marcon, il PSI del Veneto celebrerà domani a Marcon, presso la sala civica “A.Moro”, dalle ore 10, la fase finale del Congresso regionale. Dopo il Congresso nazionale di Roma ad aprile ed i congressi di sezione e provinciali svoltisi a maggio, i 50 delegati, espressione degli oltre 700 iscritti al PSI del Veneto, domani eleggeranno il Segretario regionale e gli organi che coordineranno l’attività politica del partito per i prossimi tre anni.

Tre anni che saranno impegnativi e dovranno vedere il partito impegnato su diversi fronti.

A cominciare dal referendum di ottobre, proseguendo con la proposta di iniziative territoriali e regionali ispirate da quelli che sono i valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale propri del Socialismo. Il PSI del Veneto non potrà trascurare quanto sta accadendo alla destra italiana, sempre più condizionata dalla propaganda populista dei “5 stelle” e della Lega ed a cui, soprattutto in Veneto, diventa necessario far argine.

Al Congresso di domani sono attesi come ospiti, il deputato del PSI Pastorelli, il Segretario regionale del PD Alessandro Bisato ed il Segretario regionale di SI Mattia Orlando.