Penso che un periodo, per le variabili che lo influenzano contemporaneamente, come quello che stiamo vivendo non sia mai esistito. Le sue confuse caratteristiche vengono evidenziate ad ogni ore del ...

Importante è essere ottimisti, Banca d'Italia sostiene che non tutti i mali vengono per nuocere, quindi se un terzo delle aziende italiane sono fallite a ...

Nessuno è profeta in patria

Pubblicato il 12-06-2017

“Nessuno è profeta in patria”, avrà pensato Grillo, vedendo i pessimi risultati del suo movimento a Genova. Città natale del comico-padre-padrone dell’universo a Cinque Stelle.

E non credo si sia consolato molto nell’osservare che, almeno a livello comunale, la sua creatura abbia preso scoppole a destra e a manca, raccogliendo risultati che non lasciano alcun dubbio sul fatto che sia il M5S lo sconfitto per eccellenza di questa tornata.

Certo, la pubblicità che arrivava dai comuni amministrati dal Movimento non era delle migliori. Raggi, ed ora anche Appendino, non sembrano essere due fiori buoni da portare all’occhiello. Tra l’assenza di piani per la sicurezza per manifestazioni di piazza a Torino, e la presenza ancora di mucchi di immondizia per le strade a Roma, l’onestà è divenuta invisibile, perché coperta da tanta incompetenza.

Ovviamente, oltre a questo aspetto, e pur se Grillo ha tentato, attraverso la sua presenza fisica, di marcare presenza e visibilità del Movimento sul territorio, l’assenza di una vera ramificazione capillare, fatta di militanti e sezioni, si dimostra ostativa alla raccolta di un voto che, molte volte, è racimolato porta a porta.

A tutto ciò non sopperisce la rete. Non adatta a costruire quei legami e quelle relazioni, che fanno la differenza nelle elezioni amministrative.

Comunque, è evidente che, al di là della tipologia di elezione svolta, il messaggio mandato a Grillo ha anche un forte sapore politico. In cui il gusto prevalente probabilmente è l’inconcludenza, se non anche l’incompetenza, del personale grillino.

E questo aspetto, a contrario, potrebbe essere provato dalla vittoria di un ex grillino: Pizzarotti.

Il sindaco uscente di Parma, cacciato da Grillo per eccesso di “eterodossia”, ha stretto un forte legame, in questi cinque anni di mandato, con la sua città. La quale lo ha premiato al primo turno con un buon 34.78 per cento. Lasciandosi alle spalle il candidato del Partito Democratico, Scarpa, distanziato di due punti percentuali.

E’ evidente che l’elettorato ha giudicato positivamente il suo operato; altrimenti, una macchina potente, organizzata e radicata, come è l PD emiliano, avrebbe avuto probabilmente buon gioco verso un candidato senza partito.

Ma, forse, nella vicenda Pizzarotti, oltre alla competenza per una buona gestione del comune di Parma, è stata vista anche la capacità di essere uomo libero, rispetto al suo ex movimento, e agli apparati.

L’essere stato un “eretico” rispetto al diktat grillino, ed aver mantenuto le sue posizioni nonostante la possibilità (poi, verificatasi) di un’espulsione da parte del deus ex machina, Grillo. Il non essere venuto a compromessi con altri partiti quando si è trovato orfano del suo movimento, che gli avrebbero potuto garantire un avvenire politico più sicuro, probabilmente ha fatto di Pizzarotti una persona credibile.

Competenza, autonomia decisionale e radicamento territoriale, sembrano essere le caratteristiche mancate ai Cinque Stelle per poter avere un buon risultato alle ultime amministrative; tanto da essere fuori dai ballottaggi nelle principali realtà dove si è votato.

Queste sono regole generali, valevoli per tutti. E una lezione che Grillo potrebbe imparare proprio da un suo epurato. Forse…

Raffaele Tedesco