Non c’è vinavil che tenga

Pubblicato il 26-06-2017

Caro direttore, condivido anche questa volta la Tua motivata esegesi sul trambusto in corso per far nascere una “ammucchiata elettorale” a sinistra del PD. Matteo Renzi, come sempre mordace, la chiama accozzaglia. Paolo Mieli sul Corriere della Sera ha ricordato quel che accadde durante i corsi e ricorsi delle scissioni a sinistra del PCI e del PSI: un insuccesso dopo l’altro, tranne che per gli indipendenti di sinistra, che però si facevano eleggere direttamente nelle liste del PCI.

Ora invece l’operazione ha come fine la liquidazione del PD e, più ancora, di Matteo Renzi. Il vinavil dovrebbe fornirlo Prodi e affidarlo a Pisapia, bravo avvocato e buon sindaco, ma sfornito della leadership politica necessaria per sorreggere questa operazione spericolata. Ergo, non c’è vinavil che tenga.

Spiace a chi, come me e Te, è nato in provincia di Reggio dare un giudizio storico negativo sul veltro di Scandiano. Non mi è piaciuto né come leader europeo (è stato protagonista di un allargamento frettoloso ad Est dell’Unione) né come presidente del Consiglio; senza dire che il vero leader dell’operazione velleitaria in corso è Massimo D’Alema, pronto a ricandidarsi nel Collegio di Gallipoli.

Insomma, vogliono ritornare sulla plancia di comando i generali delle sconfitte che hanno maldestramente governato l’Italia, in alternanza con Berlusconi, dopo la grande slavina del 1992.

I risultati disastrosi di questo infausta stagione sono davanti agli occhi degli italiani, molti dei quali abbracciano un capo-comico al servizio di Davide Casaleggio!

Ritorno a Pisapia e confermo che è stato un buon Sindaco di Milano. Ma aggiungo: tutti i sindaci di Milano, da Greppi, ad Aniasi, a Tognoli, alla signora Moratti sono stati bravi. Ma tuttavia è già palese che il bravo sindaco Pisapia non è in grado, malgrado il vinavil di Prodi, di far risorgere una classe politica che si è dimostrata incapace di buongoverno: che non può inverarsi con le lenzuolate di Bersani.

Rebus sic stantibus, noi, noi del PSI dobbiamo stare – tutti – ben lontani e distinti da questa velleitaria operazione.

Sento vociferare che sarebbe in corso, da parte di questi crociati anti-renziani, il tentativo di aggregare anche Bobo Craxi. Mi auguro che si tratti di una notizia infondata e che ,in ogni caso, nessuno dei nostri dirigenti voglia partecipare a questa avventura.

Per queste ed altre molteplici ragioni dobbiamo confermare la nostra alleanza con il PD, partner dei partiti del socialismo europeo.

In questo momento di sbandamento e di crisi profonda del nostro sistema politico, tocca a noi riproporre i valori del nostro socialismo liberale. Da tempo sento annunciare una Conferenza programmatica chiamata “Rimini Due”. E’ il momento giusto, con l’ausilio di Mondoperaio e della Associazione Socialismo, per proporre alla sinistra riformista ed al Paese il nostro progetto per uscire da questo disastro, frutto avvelenato della Seconda Repubblica e, in parte, anche della Terza.

Spetta anche a noi porre al centro del nuovo corso politico necessario la battaglia per gli Stati Uniti d’Europa, che non deve essere soltanto la bandiera “carolingio” del nuovo Presidente della Francia e della signora Merkel.

Offro ai lettori del nostro quotidiano, a mo’ di “placebo”, questa constatazione storica: molto spesso quel che succede in Francia prima o poi si ripete in Italia.

Fabio Fabbri