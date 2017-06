Forse per un livello molto alto di ignoranza storica, forse, ma non credo, solo per mostrare il suo volto interpartitico, ma questo Di Maio l'ha ...

Scrive Celso Vassalini:

Piazza delle Loggia,

Brescia non si è mai arresa

Pubblicato il 22-06-2017

Egregio Direttore,

Brescia non si è mai arresa. A più di 43 anni dall’esplosione della bomba che causò 8 morti e oltre 100 feriti c’è finalmente una verità acquista e definitiva sulla strage di piazza Loggia. La fine di un percorso infinito, una pagina che si chiude e un segnale di riscatto per le istituzioni. Il nostro Stato, sia pur con colpevole ritardo, ha saputo finalmente onorare i propri caduti, pagare, almeno in parte, i propri debiti. Gratitudine per tutti gli uomini e le donne delle istituzioni che hanno permesso di arrivare alla verità. Ora con la cicatrice nel cuore contribuire a tramandare la memoria collettiva di questo tragico evento. Violenza, terrorismo, pulsioni antidemocratiche possono manifestarsi ancora e in forme diverse dal passato: combatterli in nome della civiltà e della convivenza è un compito che appartiene alle nostre Città ferite. Ora quello che è stato un cruccio per oltre quarant’anni può trovare la pace desiderata.

Celso Vassalini