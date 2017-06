Scrive Luigi Mainolfi:

La superficialità diseducativa dell’informazione

Pubblicato il 16-06-2017

Quando ero studente delle Superiori, incominciai a leggere un giornale (Il Mattino) e un settimanale (l’Espresso , appena nato), per colmare le mie lacune e per capire quello che avveniva e quello che sentivo. Avevo sempre a portata di mano il vocabolario, perché la mia lingua era più il dialetto che l’italiano. Avevo intuito che tali strumenti mi avrebbero aiutato a non essere escluso dalle discussioni con i più fortunati, di me. Da allora, non ho mai smesso, anche se sostituii Il Mattino con il Corriere della Sera e con l’Avanti e l’Espresso, quando cambiò formato, con Mondo Operaio, Azione Sociale, Critica Sociale , ecc..

Queste pubblicazioni diventarono la mia Bibbia. Nella seconda Repubblica, restai con il Corriere. Da alcuni anni, l’attrazione va scemando, perché non trovo più firme di uomini liberi e preparati, soprattutto LIBERI. Le pagine culturali fanno più pubblicità per le case Editrici che formazione. I kilogrammi di supplementi ti fanno capire che sei considerato più un consumatore che non un lettore. A ciò, si aggiunge quello che Ferruccio de Bortoli ha evidenziato: “Tra i giornalisti c’è la cultura di non disturbare il manovratore, per non essere indicati come quelli, che remano contro il Paese”. Aggiunge che non gli piace questo conformismo. Nella prima Repubblica l’informazione formava. Nei confronti televisivi , si toccava con mano l’effetto dell’informazione. Oggi, si tocca con mano la funzione compromissoria della grande stampa e incomincio a preferire, oltre ad Avanti online, mensili e libri di economia. Con la speranza di “veder cadere” qualche articolo interessante, leggo ancora il Corriere della Sera. Dove sono giornalisti, che possono essere considerati eredi di Ansaldo, Arfè, Barzini, Montanelli, Biagi e di tanti altri?

Questo sfogo è la conseguenza della constatazione di una superficialità diseducativa. Se, nei confronti televisivi, tranne qualche eccezione, non si riesce a tappare la bocca a parlamentari ignoranti, di chi o di che cosa è la colpa? Da molti anni, si parla di crisi economica e di globalizzazione. Quanti ne parlano con competenza? Bisogna uscire dal campo della cosiddetta politica, per avere argomenti utili a capire. Gli economisti sono concordi nel ritenere che le ultime recessioni economiche siano nate da tracolli di borsa. La crisi del 2009 fu provocata dai mutui ; quella italiana, del 2011, dallo crisi dello spread. La più famosa delle crisi, quella del 1930, fu provocata dal crollo di Wall Street. Purtroppo, i politici si sono limitati a constatare il fatto, senza affrontare le cause dei tracolli di borsa. Non tutti dopo crisi sono stati affrontati allo stesso modo. Dopo la crisi del 1929, Roosevelt si fece promotore del Compromesso fordista e anche in Europa si presero le contromisure, per neutralizzare le cause. In Italia Mussolini, grazie a qualche suo ex compagno socialista prese provvedimenti più efficaci di quelli che abbiamo conosciuto dopo il 2009 e il 2011. Allora, la politica prevalse sulla finanza. Adesso, la Finanza ordina ai Governi il da farsi. Sta scomparendo l’economia reale, mentre in ogni famiglia c’è una persona,che vende prodotti finanziari e non si accorge che è un bracciante, che lavora alla giornata.

La politica si dovrebbe preoccupare. Chi ha studiato i cicli economici, sa che ci sono alcuni settori economici, che hanno un grande effetto moltiplicatore, sia positivo che negativo. La durata dei cicli ( periodi), quando la quasi totalità dell’economia era reale era di molti decenni. Man mano che la finanza da strumento è stata utilizzata come settore economico , la durata dei cicli si è ridotta enormemente. Non si esce da una crisi che ne intravede un’altra. Le crisi vengono provocate anche dal comportamento delle persone, che, vittime dei messaggi funzionali alla persuasione occulta, seguono senza saperlo percorsi creati dai poteri forti. Alcuni analisti fanno derivare i tracolli in borsa da un effetto, chiamato “effetto gregge”. Si riferiscono ai comportamenti delle masse, che pensano di essere libere e sono gregge. Un esempio illuminante è dato dalla bolla dei Tulipani, del 1637. Oggi, i mercati sono molto più grandi e invasivi del passato. Ed è sempre più la finanza a dettare i ritmi dell’economia, e non viceversa. Con la globalizzazione, il gregge è diventato più numeroso. E, i pastori, non amano il gregge, ma pensano solo a tosare la lana.

Luigi Mainolfi