Sonia Gradilone

Immigrazione, la via socialista della ragione

Pubblicato il 15-06-2017

Quale deve essere un approccio socialista al problema dell’immigrazione? Certo non possiamo pensare che la risposta sia la paura e le chiusure, questo è un approccio delle destre e della loro capacità di cavalcare le paure negando le speranze, ne può essere il buonismo legato ad approcci caritatevoli. Nel primo caso avremmo un competitor politico, le destre xenofobe e i populisti, nel secondo la Chiesa.

Noi dobbiamo mettere in campo una risposta socialista, e non lo dico per “nostalgia”, ma per attualità. È vero che le elezioni francesi sono stato un disastro socialista, ma è anche vero che le proposte socialiste di Corbyn in Gran Bretagna hanno riproposto il nodo dei “socialisti che fanno i socialisti”. Sugli immigrati la nostra risposta deve essere di “protezione” degli ultimi, di “accoglienza” ma anche di rispetto delle regole di accoglienza che ci siamo dati. Dobbiamo distinguere il bisogno, dalle lotte politiche e dare risposte differenti a situazioni differenti. Gli immigrati che scelgono l’Italia per bisogno debbono, necessariamente, avere due tipi di risposte la prima, immediata, di verifica della possibilità di accoglienza nei nostri paesi in ragione della capacità di creare opportunità di lavoro, il secondo è di sostenere la crescita dei sistemi economici e formativi dei paesi di origine. L’emigrazione per bisogno non è meno degna di altre forme di emigrazione, ma è a domanda economica e va data una risposta economica. L’immigrazione da guerre e persecuzioni politiche non ha ne se ne ma, va accolta con generosità, ma anche con rigore rispetto a chi non ha diritto proprio per la sua “universalità”. Dire che è tutto uguale e accogliere senza distinguo non è socialista perché è ingiusto per le differenze delle singole situazioni. Non c’è invasione, non c’è guerra di civiltà, ma non è neanche che il problema non esiste. Coloro che sono accolti, nel rispetto dei loro diritti debbono anche trovare condizioni di vita accettabile e anche percorsi di formazione e di lavoro socialmente utili nella fase di ingresso. È disumano parcheggiare migliaia di ragazzi e ragazze impegnate solo ad attendere la sera. Farsi carico dell’immigrazione oggi è un impegno della società, non può essere un salvarsi la cattiva coscienza di una società, come non può essere la paura. Noi siamo socialisti, noi non vediamo problemi ma opportunità, noi non abbiamo soluzioni predefinite ma le cerchiamo nella prassi quotidiana. Oggi c’è in corso un guerra bipolare tra due assurdità: la paura e il pietismo, una guerra che ha già una vittima la cancrena del problema.

Sonia Gradilone

Responsabile Immigrazione Psi