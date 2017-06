Finalmente la politica fa scendere in campo i vescovi per lo Ius Soli.Dalla pagina 121 di Televideo apprendiamo che Monsignor Nunzio Galantino,segretario generale della CEI,parlando alla Repubblica delle idee,ha toccato ...

In sintesi, si viene "scarcerati" dalla Centrale Rischi se entro due anni si estingue il debito, una volta pagato diventi ex debitore e torni all'aria aperta, libero! Il punto ...

Toti passa alle offese. Nencini: “Zero argomentazioni”

Pubblicato il 19-06-2017

Sabato scorso, in un post su Facebook intitolato “Ma i genovesi, dopo vent’anni, devono ancora pagare una poltrona per Merella? Edda’i…”, giovanni Toti, candidato al ballottaggio a sindaco di Genova, usa il vecchio sistema dell’offesa purtroppo sempre di moda tra chi non ha argomenti. “Merella – ha detto ancora Toti – è parte della conventicola che si spartisce incarichi e prebende da oltre un ventennio, d’accordo con il Pd e tutti i sostenitori delle giunte di sinistra di questa città”.

“E bravo il presidente Toti – afferma il segretario del Psi Riccardo Nencini – riesuma la favoletta della volpe e l’uva. Non può avere i voti socialisti a Genova e addirittura passa alle offese. Stile per nulla presidenziale e zero argomentazioni”.

Ecco l’antefatto. La lista Ge9si alle amministrative di domenica 11 giugno aveva candidato Arcangelo Merella come sindaco di Genova. Per il ballottaggio Merella ha deciso di sostenere Gianni Crivello nella corsa a sindaco di Genova. Crivello, soddisfatto aveva commentato con un post sulla propria pagina Facebook: “Ringrazio Arcangelo Merella e la sua lista per avere deciso di sostenermi al ballottaggio. Ci conosciamo da anni e abbiamo lavorato insieme quando lui era assessore e io presidente di municipio in Valpolcevera e ho avuto occasione di apprezzarne competenza e serietà”.

Ada attaccare Toti per le sue affermazioni anche il Pd Ligure: “Consideriamo gravi e inaccettabili le parole che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha rivolto nei confronti di Arcangelo Merella. Il confronto politico – scrivono in una nota Vito Vattuone, segretario Pd Liguria e Alessandro Terrile, Segretario Pd Genova – non ci fa paura e lo abbiamo sempre dimostrato, ma deve sempre misurarsi sui contenuti senza giungere ad attacchi personali che dimostrano solo il vuoto della proposta politica del centrodestra”. “Siamo lieti di avere raggiunto un accordo politico e programmatico con la lista Genovesi, che ha costituito un elemento di novità e di pungolo in questa campagna elettorale. Arcangelo Merella rappresenta un punto di riferimento per il riformismo e la buona amministrazione nella nostra città, e siamo certi che insieme a Gianni Crivello metterà le sue competenze a disposizione di tutti i genovesi” hanno aggiunto.