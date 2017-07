Gentile Direttore Mauro Del Bue, Come uomo della strada mi riesce sempre difficile capire fino in fondo la Politica di alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico. Al suo interno militando ...

Cattivi ‘ministri’. Ancora una gaffe per la Fedeli sugli Esami di Stato

Pubblicato il 06-07-2017

L’insediamento del Ministro Valeria Fedeli non è certo nato sotto una buona stella, nemmeno arrivata al Ministero di Viale Trastevere è stata subito attaccata per aver mentito sui suoi titoli di studio, ma un bravo ministro si giudica dal suo operato, così alla vigilia del giorno di inizio della Maturità, arriva un refuso che non solo fa discutere, ma indigna l’opinione pubblica. Sul sito il Ministero scrive “traccie” con la i, corregge e poi si scusa.

Scoppia un altro caso di errore rilevato in occasione della seconda prova dell’esame di Stato, nella traccia dell’indirizzo alberghiero ed enogastronomico sia stato sbagliato un singolare, quello di batterio: il “battere” che doveva essere invece “batterio”. “Con riferimento alle buone pratiche di produzione e igiene, il candidato spieghi un comportamento non corretto che può causare la contaminazione batterica di un alimento e un altro comportamento che può favorire la riproduzione di un battere”.

Infine l’ultimo caso quello che ha riguardato i diplomandi del Conservatorio che si sono ritrovati a dover affrontare la stessa identica prova due volte. La terza prova scritta dell’esame di diploma di Composizione nei Conservatori di musica, secondo i programmi del vecchio ordinamento che attualmente coesiste con i più recenti diplomi accademici di primo e di secondo livello scaturiti dalla riforma del 1999 riportava la stessa traccia già svolta precedentemente pochi giorni prima su un altro tema.

Un’altra imperdonabile gaffe che però rispecchia bene il Bel Paese e l’opinione strisciante, sempre più imperitura e indicata dall’alto “con la cultura non si mangia”.