Chi ha paura di Pisapia?

Pubblicato il 26-07-2017

Assistiamo negli ultimi giorni, con stupore e rammarico,ad un’ escalation di attacchi nei confronti di Giuliano Pisapia e del suo tentativo di federare in autonomia ed unità una Sinistra di governo che non si riconosce più nel PD, pur considerandolo un interlocutore obbligato. La grossolanità dell’ultima polemica scatenatasi sulla foto che lo ritrae insieme alla Sottosegretaria Boschi, ha raschiato, se possibile, il fondo della decenza del dibattito politico.

Cosa ha fatto dunque di male Pisapia? Si propone come federatore e non come monarca dal pugno di ferro, evidentemente un peccato mortale in un periodo di riflusso in cui si cercano figure carismatiche che rispondano al motto “Ghe pensi mi”.

E’ programmaticamente aperto al dialogo con tutte le forze progressiste, in tempi in cui le seduzioni identitarie ed elitistiche trovano nuova linfa; altro peccato mortale.

Ha l’ambizione di ricostruire un centro sinistra credibile di governo, inclusivo ed autorevole, in un periodo in cui una parte della Sinistra si rifugia in stereotipi scambiati per tradizioni, in rancori spacciati per linea politica, in una antica vocazione egemonica e discriminatoria, all’insegna del celebre motto Dalemiano “Capotavola è dove mi siedo io”.

Questo si imputa a Pisapia: il tentativo di unire e di dare una forma dignitosa ad una Sinistra che, ad oggi, risulta soccombente sul piano elettorale.

Naturalmente, come da tradizione, gli attacchi, sempre più virulenti e tendenti a richiamare la vecchia usanza medievale di “impiccare in effigie”, vengono tutti da una Sinistra di duri e puri, impermeabili alla contemporaneità, indisponibili a mettere in discussione il candore delle proprie anime per quisquilie quali sono salvare il Paese dall’avanzata delle Destre, l’antieuropeismo montante, il declino sociale e culturale del Paese.

E se invece fosse solo paura? Paura di chi ha l’ambizione di governare mettendo al centro l’Europa solidale, l’immensa questione sociale, i diritti, l’emergenza ambientale? Paura di dovere dismettere il riflesso condizionato di essere solo “contro” ed invece scegliere di sporcarsi le mani con una realtà aspra e foriera di insidie e di pericoli?

La strada che ha scelto Pisapia, pur nel nobile solco della tradizione Riformista italiana, è tutta da costruire, velocemente ma senza fretta. Basta con i processi alle intenzioni, soprattutto quando certe intenzioni sono del tutto inventate.

Prima si dialoga, poi si giudica.

Luca Pellegri