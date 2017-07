Premetto, a titolo di chiarificazione, che non sono aprioristicamente contro la pratica delle vaccinazioni, che ritengo una misura assai utile di profilassi medica. Non a caso, ogni anno decido di ...

Enzo Bettiza

l’anticonformista

Pubblicato il 28-07-2017

Non è piacevole iniziare un ricordo di un grande che ci ha lasciato con una polemica. Eppure è necessaria poiché il combinato disposto “ignoranza-antisocialismo” che caratterizza Repubblica non ha mancato dall’appalesarsi anche nel “coccodrillo” che disegna il profilo di Enzo Bettiza, il grande giornalista scomparso oggi a 90 anni. Ebbene nelle note biografiche del giornale on line non si fa menzione del fatto che fu europarlamentare del Psi, amico e ascoltato consigliere di Bettino Craxi.

Nel pezzo, non firmato, si parla unicamente del mandato di senatore per il Pli.

Non c’è di che stupirsi di tanta becera superficialità: non è la prima volta e non sarà certo l’ultima che, fintantoché sarà in vita l’ultranovantenne fondatore, a Repubblica si usa la cartavetro sui segmenti di storia italiana in cui c’entra il Psi. Le motivazioni sono fin troppo note ed è perfettamente inutile tornarci sopra.

A maggior ragione è giusto, sul nostro Avanti!, ricordare quella che fu, nell’avventurosa vita di Bettiza, esule dalmata profondo conoscitore e avversario del totalitarismo comunista, la più felice intuizione politica tale da provocare il divorzio con Indro Montanelli, con Bettiza cofondatore de Il Giornale.

Una suggestione che coltivò mediante un serrato e fecondo confronto con i socialisti, in particolare con Ugo Intini: l’incontro in Italia di due culture, quella socialista democratica e quella liberale finalizzato alla costruzione di un’area politica della sinistra riformista in tutto e per tutto distinta e alternativa al Pci.

Quella del Lib-Lab resta una prospettiva che pur stentando a crescere e affermarsi conserva in sé le potenzialità che possono costituire se non nel medio, probabilmente nel lungo periodo, un obiettivo e un approdo per quanti seguitano a immaginare e a sperare che si materializzi finalmente una sinistra depurata dalle troppe scorie e tossine di cui l’egemone cultura comunista nella sinistra italiana ha lasciato profonde tracce dure da sradicare.

Ovviamente Bettiza non è stato solo questo: splendido corrispondente da Vienna e Mosca, raffinato notista di politica estera, inimitabile narratore di fatti e personaggi, spietato analista dei tanti, troppi miti di paglia del novecento, ha rappresentato un modo efficace e coraggioso di praticare una disciplina che spesso riserva amarezze e disillusioni ma che costituisce la cifra della sua grandezza: l’anticonformismo, quello vero e sostanziale, da lui elevato, per forza e per amore, a regola di vita professionale.

Enzo Bettiza ci mancherà anche per questo.

Emanuele Pecheux