Nel volgere di pochi giorni così tanti maestri e compagni ci hanno lasciato. Ieri è morto anche Giovanni Franzoni, che non solo per me ma credo per l'intera mia generazione di militanti ...

Il titolo sembra scimmiottare la mitica Lina Wertmüller, invece non siamo sul set di un film, ma in Parlamento dove si cerca in gran fretta di ...

Ci son voluti venticinque anni per concludere l'odissea giudiziaria di Bruno Contrada accusato e condanato per concorso esterno in associazione mafiosa. Bruno Contrada, ex dirigente ...

C'è un pessimo clima intorno a noi. Piccoli e durevoli segnali di ripresa economica ancora non si percepiscono tra le famiglie italiane in difficoltà. Paura ...

Iran, 239 esecuzioni

nei primi sei mesi del 2017

Pubblicato il 13-07-2017

Ben 239 esecuzioni in Iran nei primi sei mesi del 2017, un numero che in prospettiva non sembra molto lontano dalle 530 esecuzioni complessivamente registrate lo scorso anno. Dati impressionanti anche se ben inferiori alle circa 1000 persone messe a morte appena due anni fa. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato qualche giorno fa dall’organizzazione Iran Human Rights.

Tre aspetti colpiscono dell’analisi presentata dall’ong locale. Innanzitutto, la presenza di minorenni all’epoca del reato tra i ‘giustiziati’: tre già quest’anno e per uno di loro l’esecuzione è avvenuta per un reato di omicidio commesso 30 anni fa, quando era appena sedicenne.

Poi, vi è la sensibile differenza tra i dati ufficiali e quelli non ufficiali. Delle 239 esecuzioni registrate da Iran Human Rights, appena 45 sono state rese note dalle autorità iraniane. La gran parte, invece, ben 149, provengono da fonti non governative.

Infine, l’enorme incidenza dei reati legati all’uso e al traffico di droga nelle sentenze capitali. Il 54% delle esecuzioni del primo semestre di quest’anno (quindi, 129 su 239 persone messe a morte) sono condanne per reati di droga. E almeno cinquemila prigionieri accusati di tali reati sarebbero in attesa di ulteriori indagini. Un dato che evidentemente non è passato inosservato neppure ai membri del parlamento iraniano che hanno chiesto alla magistratura di bloccare le esecuzioni legate alla droga. Ma, almeno per il momento, la richiesta non avrebbe sortito reali effetti.

Massimo Persotti