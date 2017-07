Il titolo sembra scimmiottare la mitica Lina Wertmüller, invece non siamo sul set di un film, ma in Parlamento dove si cerca in gran fretta di ...

La mia umana idea di riformismo

Pubblicato il 24-07-2017

Inizierò intorno alla idea di riformismo. Che strano termine a pensarci bene vuol dire: “formare di nuovo”, cambiare forma in un’altra senza negare la prima. Il cambiare forma non può’ prescindere dalla forma che c’è né dalla forma che sarà.

Il riformista non cambia per cambiare ma muta per dare alle cose un’altra forma, la forma di una idea. Il riformista non è veloce, perché la velocità è il pregio degli stolti che vanno rapidi contro un muro. Il riformista non è un corridore, per citare Buffalo Bill di De Gregori, è come un bisonte può scartare di lato. Il riformista non conserva le forme ma le conosce e disegna forme ardite ma non comunque siano.

E’ riformista la Torre Eiffel che fa di ferro e bulloni il dito dell’uomo che indica Dio, non è riformista un palo della luce. Il riformista è tale se ha idea della forma nuova, noi siamo riformisti perché la forma nuova è quella dove tra gli ultimi e i primi ci sia giustizia del talento e non prevaricazione della posizione. Noi pensiamo che ogni mutamento che nega la giustizia e sacrifica la libertà non è riformista ma “conservatore”, conserva l’ingiustizia che c’è.

Noi non vogliamo nulla di quel che c’è, sappiamo quello che deve essere “un mondo dove le carti eguali siano per tutti poi ciascuno le gioca per il suo talento”, e nessuno, giudice o prete che sia, ha piu’ carte degli altri. Il riformismo è essere piu’ protagonisti e meno spettatori, la cosa pubblica non è teatro con pubblico pagante, ma vita con cittadini vigili e rappresentanti con la schiena dritta alla Repubblica, al Re o all’idiota che sente l’esclusiva che la Provvidenza manda generosa. Il riformista si alza davanti al baro ma non per barare, ma per giustizia. Noi, noi riformisti, abbiamo capo ciascuno per conto proprio e non capi altri da noi. Noi, non vi portiamo la dolcezza delle ragioni ma la consapevolezza che veniamo dal torto degli ultimi. Se una vecchia dice ad una bimba che è senza futuro, noi siamo con la bimba perché lei è domani e il riformismo è domani.

Il resto? E’ velocità? Ma la politica non è un treno. E’ cambiare? Ma anche il treno “scarta” il binario ma non esce da lui. La politica è umana, per questo il riformismo lo è, e l’umanità puzza. Ecco, noi siamo quella puzza.

Sonia Gradilone