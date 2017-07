Caro Direttore, qui non siamo in Virgilia o in Arkansas, non siamo neanche in un'infuocata banlieu parigina, ma siamo nella nostra "placida" capitale Roma. Leggo sulla Gazzetta di Modena la seguente ...

Mps. La Ue approva aiuti di Stato per 5,4 mld di euro

Pubblicato il 04-07-2017

La Commissione Ue ha approvato aiuti di Stato da 5,4 miliardi di euro per la ricapitalizzazione precauzionale di Mps, dopo l’accordo di massima sul piano di ristrutturazione raggiunto il 1 giugno 2017 dalla Commissaria Vestager e dal ministro Padoan. Per la Ue “sussistono entrambe le condizioni per questo accordo: la Bce ha confermato che Mps è solvibile e soddisfa i requisiti patrimoniali, e l’Italia ha ottenuto un impegno formale da parte di investitori privati ad acquistare il portafoglio di Npl (non performing loans, i crediti deteriorati n.dr.)”.

Per avere l’ok della Ue “gli azionisti e i creditori subordinati di Mps hanno fornito un contributo pari a 4,3 miliardi di euro per limitare l’uso di denaro dei contribuenti”, come previsto dalle norme, e “i detentori di obbligazioni subordinate al dettaglio che sono state vendute in modo scorretto potranno richiedere un risarcimento alla banca”. Lo scrive la Ue nella sua decisione e aggiunge che “il Monte dei Paschi prevede una spesa fino a 1,5 miliardi di euro per il risarcimento dei detentori di obbligazioni subordinate al dettaglio che sono stati vittime di vendita scorretta”.

La ristrutturazione di Mps approvata dalla Ue sarà fatta in 5 anni, durante i quali si impegna a riorientare il suo modello di business verso la clientela al dettaglio e le Pmi, e fissa un tetto retributivo per i dirigenti corrispondente a 10 volte il salario medio dei dipendenti. Altro elemento “fondamentale” del piano, secondo Bruxelles, è la cessione a condizioni di mercato di un portafoglio di crediti deteriorati di 26,1 miliardi, operazione finanziata parzialmente dal fondo Atlante II.