Il titolo sembra scimmiottare la mitica Lina Wertmüller, invece non siamo sul set di un film, ma in Parlamento dove si cerca in gran fretta di ...

Ci son voluti venticinque anni per concludere l'odissea giudiziaria di Bruno Contrada accusato e condanato per concorso esterno in associazione mafiosa. Bruno Contrada, ex dirigente ...

Napoleone ad Auschwitz

Pubblicato il 20-07-2017

Ci mancava questa ennesima gaffe a cinque stelle. Parlando di Macron il Dibba (come lo chiama il capocomico della compagnia) ha citato la vittoria, grande quanto effimera, di Napoleone scambiando Austerlitz, la cittadina tedesca in cui le truppe napoleoniche sconfissero quelle austro-russe il 2 dicembre del 1805, con Auschwitz, nota al mondo per il terribile campo di sterminio nazista. Nulla di nuovo sotto il sole. D’altronde Dibba avrebbe già rinunciato a correre per la presidenza del Consiglio accontentandosi del ministero degli Esteri, retto in passato da Saragat, Nenni, Moro, Andreotti. Insomma un ripiego accettabile. Se l’ignoranza verrà premiata non vorremmo avere un rappresentante dell’Italia all’estero che attribuisce al generale Bonaparte lo sterminio degli ebrei. Potremmo davvero complicare i nostri rapporti transalpini. D’altronde già il candidato alla presidenza del Consiglio, ex steward del Napoli, Gigino Di Maio l’aveva combinata grossa attaccando il presidente del Consiglio e paragonando l’Italia “al Venezuela di Pinochet”. Con lui al governo c’é anche il rischio di alterare i rapporti con l’America latina. Si metterebbero in tanti a ridere di noi. D’altronde quando comanda un comico é destino…