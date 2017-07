Scrive Andrea Malavolti:

Boeri, senza immigrati buco di 38 miliardi

Pubblicato il 05-07-2017

Caro Direttore,

leggo sulla Gazzetta di Modena la seguente notizia: “‘Gli immigrati sono fondamentali per la tenuta del nostro sistema previdenziale: la chiusura delle frontiere per i prossimi 22 anni comporterebbe un saldo negativo per la casse dell’Inps di

38 miliardi’. Lo afferma il presidente dell’Istituto Tito Boeri, sottolineando che gli immigrati’ offrono un contributo importante al finanziamento del sistema di protezione sociale e questa funzione è destinata a crescere nei prossimi decenni’. man mano che si riducono le generazioni dei giovani italiani che entrano nel mercato. Compensano il calo delle nascite nel nostro paese- ‘La chiusura delle frontiere agli extracomunitari – spiega Boeri – significherebbe, a prezzi costanti, 73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate agli immigrati con un saldo netto negativo di 38 miliardi per l’Inps'”. E adesso che ci dici caro Salvini?