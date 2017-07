Sonia Gradilone

ll fascismo, quel baule dimenticato in soffitta

Pubblicato il 12-07-2017

Ma noi, noi socialisti, come dobbiamo porci davanti ad espressioni di esaltazione, postuma e sgradevole, del fascismo? Un primo dato è che da liberi ci contraddiremmo a negare la libertà altrui, fosse anche la più estrema. Ma, c’è un ma. Nel profondo la società italiana ha omesso di fare i conti con la sua storia, ha come chiuso un baule in soffitta e ha agito come se quel baule non fosse lì, fosse inesistente. Questa “dimenticanza”, ha prodotto la cattiva coscienza di oggi, perché chi si richiama alla libertà di esaltare il fascismo in nome della libertà lo fa “pelosamente” negando la “tragedia”. Perché non si nega la libertà di pensare, ma la negazione della tragedia. Si omette che l’Italia fascista ha aggredito 40 stati diversi, ha aggredito, ha fatto violenza, ha ucciso le libertà e uomini liberi, ha creato, alimentato, gerarchie di razza. Noi non possiamo negare la libertà, ma possiamo e dobbiamo da socialisti negare la faziosità, la rilettura della storia, l’idea che quel baule ha dentro cose buone, ha dentro “felicità” perdute e non violenza. Pertini diceva che il fascismo non è una idea, ecco il fascismo non è una idea è sopraffazione e noi non possiamo accogliere la sopraffazione. Noi vogliamo aprire quel baule, senza remore, per dire della tragedia non del culto del capo, non dei treni in orario ma dei ritardi messi nell’orario. Oggi la “dimenticanza” del baule diventa “indifferenza” al fascismo, il “tanto che fa”, il “è una idea come un’altra”. No, non è una idea è una sopraffazione e noi, come i socialisti davanti ad ogni dittatura a questo non possiamo che dire no.

Sonia Gradilone

Direzione Nazionale Psi