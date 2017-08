Pagare le tasse è un dovere per tutti i cittadini, è anche un bel modo civile per avere dei servizi. Come dovremmo sapere tutti le tasse che i cittadini pagano, servono ...

La crisi della sinistra

Pubblicato il 10-08-2017

La sinistra è in crisi in tutto il mondo perché una volta al governo copia la destra e non è in grado di portare ed attuare idee nuove in termini di uguglianza di produzione di solidarietà etc…Dopo l’inadeguatezza delle socialdemocrazie e la rinuncia a trovare una terza via dei partiti socialisti tra capitalismo e statalismo ci si è appiattiti sulla ricerca del meno peggio del capitalismo anziché forzare la mano sui principi etici fondamentali di giustizia solidarietà mondiale e sviluppo per tutti i popoli ponendo l’uomo il pianeta e la cultura al centro della battaglia per la sopravvivenza.

In fondo la precarizzazione del lavoro e le più grandi disuguaglianze sono il frutto dei governi di sinistra e di questo modo di pensare e di annacquare tutte le giuste idee radicali perché considerate estremiste. Un’altra battaglia persa perché non combattuta è quella contro la libera circolazione dei capitali finanziari che anziché creare ricchezza hanno accentuato le disuguaglianze. Ma il più grosso errore la sinistra lo sta facendo con le posizioni schizofreniche sul problema dei migranti accodandosi spesso alle posizioni razziste della destra xenofoba anziché rivendicare i sacrosanti diritti etici economici e civili a cui si ispiravano i padri fondatori del socialismo. Questa è la colpa e la macchia indelebile della sinistra attuale che la porterà alla scomparsa salvo improbabili sussulti che non potranno che venire non dall’europa o dall’occidente ricco e culturalmente avanzato ma dalle società primitive del terzo mondo

Rino Capezzuoli