La natura delle cose. Il destino ecosocialista

Pubblicato il 11-08-2017

Torno sul mio “cavallo di battaglia”: l’ecosocialismo.

Dopo aver elaborato la teoria, con soddisfacente accoglimento anche su testi accademici, mai come in questo periodo ho assistito al prorompere di una sua “verifica sperimentale”.

La nostra fenomenologia esistenziale appare interamente e costitutivamente attraversata da centrali emergenze ambientali.

Tra disastri sismici e sconvolgimenti climatici, radicali squilibri idrici e “polverizzazioni” ecosistemiche, fino alle fluttuazioni antropiche, prevalentemente dettate dal rapporto tra individui e risorse, domani prevedibilmente moltiplicate da cause climatiche, tutto sembra muovere in una direzione ben definita.

Terra, aria ed acqua, per non parlare del “fuoco”, reclamano la loro centralità, predisponendo nuove dinamiche sociali, sollecitando nuove categorie interpretative, atte a forgiare nuovi stili di vita ed a costruire nuovi modelli di sviluppo.

In quest’ottica l’ecosocialismo appare approdo fatale, puntellato sul piano teorico ma corroborato anche su quello empirico, proteso verso l’aggiornamento ideale della sinistra politica, attraverso l’emblema del passaggio evolutivo “dalla coscienza di classe alla coscienza di specie”.

A tal proposito Lucio Colletti, all’indirizzo del pensiero filosofico prevalente degli ultimi due secoli, ebbe a teorizzare una “sostituzione nel concetto di realtà”.

Con ciò ravvisò, in modo sconcertante, che non si trovò più ad esistere prima la realtà naturale, astronomica, terrestre, su cui si è sviluppata la vita e quindi l’uomo con la sua storia, bensì, capovolgendo i termini, solo la realtà umano-divina, che tutto comprende, da cui tutto discende, a cui tutto è orientato.

A questo punto urge il recupero del senso della realtà ed il “nostro” socialismo, figlio naturale del positivismo evoluzionistico, su questo terreno non rischia di avere disorientamenti.

D’altra parte sul piano dell’evoluzione del pensiero marxista, risalta un importante percorso altamente funzionale al ragionamento introdotto.

Nella cosiddetta epoca postmoderna, il marxismo imbocca la via estetico-esistenzialistica che da Ernst Bloch alla Scuola di Francoforte, da Andrè Gorz a James O’Connor disegna i contorni di un ecomarxismo.

In sostanza anche l’ottica di un tracciato storico-politico sembra indicare la riproposizione duale della sinistra radicale e riformista, questa volta sul terreno ecopolitico.

Ora l’evidenza fattuale ci segnala la centralità della natura sulle nostre dinamiche esistenziali, indicando nella storia naturale la variabile indipendente rispetto alla storia umana.

La categoria della specie prevale su quella della classe, a suggellare contestualmente tanto l’acquisita caratterizzazione liberale del socialismo, quanto il moderno rilancio dell’ideale socialista.

Dopo l’assunzione della felice formula dei “meriti e bisogni”, emerge la necessità sostanziale del bisogno di un merito.

La missione politica del secolo è quella climatica, che per natura tutto comprende e tutto condiziona.

Si impone oggi, in ossequio alla loro unità di fondo, una riconversione ecologica dell’economia, che manifesti nelle coordinate della circolarità e della territorialità la propria dimensione.

Solo un’economia che si avvalga dei cicli e si inserisca nei cicli della natura, con uno sviluppo che si articoli nella “ecodiversità”, nella specificità dei territori, possono rappresentare l’antidoto alla crisi strutturale, eco-sociale, del modello lineare attuale, crescita-consumo-spreco, determinando così l’unico strumento di razionalizzazione delle risorse al fine di poterle redistribuire.

Al tempo stesso solo attraverso questa nuova impostazione è possibile inserirsi propositivamente nella diade politologica del nostro tempo, caratterizzata dal confronto tra ”globalisti” e “sovranisti” e foriera in concreto di continue spinte “centripete”, contrastanti i teorici propositi “centrifughi”.

La ricetta che va avanzata è quella di un sano “territorialismo”, in grado di esaltare le irriproducibili identità territoriali, avvalendosi delle opportunità della irreversibile globalizzazione.

Esclusivamente in questa direzione ritengo possa rilanciarsi la prospettiva del socialismo, ridando anima ad una decrepita e confusa sinistra, drammaticamente divisa tra vecchie categorie ed il nulla.

Solo così, infine, è possibile parlare alle nuove generazioni, calamitate in casa nostra dalla destra e dal movimento “cinque stelle”, il quale non può continuare ad essere identificato come un riferimento esclusivamente di malcontento.

Tale movimento esprime in fondo il senso di una politica ecologica ed una ecologia della politica, in sostanza etica ed ecologia che nel profondo etimo greco, congiuntamente all’economia, non casualmente convergono.

Carlo Ubertini