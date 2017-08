Marco Andreini

Per il nostro partito

Il forum dell’8 e 9 settembre ad Orvieto degli amministratori riveste una grandissima importanza, ma allo stesso modo diventa decisivo per la nostra stessa soppravvivenza, cominciare a discutere a tutti i livelli del nostro posizionamento alle elezioni del prossimo anno. Personalmente, sostengo da molto tempo che il Pd ha esaurito insieme al suo segretario la spinta propulsiva che lo portò ad essere l’unica speranza della sinistra per battere la destra e il populismo antidemocratico dei m5s. Renzi ha rappresentato realmente nella sua prima fase una speranza per il paese, ma non ha saputo capitalizzare la grande fiducia che gli Italiani avevano riposto in lui alle europee. Invece di intervenire, come promesso, sulle grandi questioni aperte da sempre nel paese, il potere della burocrazia nelle istituzioni a tutti i livelli, nell’equilibrio dei poteri fra Regioni provincie e comuni, nel sistema delle relazioni industriali e nella definizione di un programma di politica industriale e della rappresentanza dei corpi intermedi, ha fatto ben altro.

In realtà il suo governo verrà ricordato per quattro grandi Riforme: il Job act, la riforma delle provincie, la buona scuola e il referendum del 4 dicembre.

Non mi e non ci deve interessare ora come partito analizzare la positività di tali riforme, anche se abbiamo espresso critiche e presentato emendamenti per eliminare alcune distorsioni e palesi incongruenze dalla sconclusionata riforma delle province e alcune esagerazioni su art 18 e statuto nel job act.

Mi interessa oggi mettere al centro un dato di fatto,dalle elezioni europee Renzi ha subito solo sconfitte e a mio parere si è ormai esaurita la sua spinta propulsiva inizialmente rivoluzionaria e ben vista dal paese e con lui si è esaurita anche la capacità attrattiva del Pd. Ormai clamorosamente stanno emergendo i danni terribili prodotti da una fusione a freddo che unì gli apparati di Margherita e Ds e tentò di unire due culture politiche, gli ex comunisti con gli ex democristiani di sinistra che come nel passato, quando stavano nel Pci e nella Dc, su una cosa erano e rimangono uniti, nell’aver voluto emarginare e cancellare dalla storia del paese la cultura laica e socialista che ha prodotto come lor signori sanno benissimo le grandi riforme e la grande trasformazione del paese. I Socialisti sono stati leali nel sostenere il Governo nonostante i tanti rospi che abbiamo dovuto ingoiare. Riccardo anni fa chiese a Renzi di aprire una fase due che affrontasse la questione centrale ormai esplosiva della povertà, senza citare Nenni, la sinistra se non pensa agli ultimi della scala non trova la sua stessa ragione di esistere e su questa priorità per il paese abbiamo invitato Renzi a intervenire ad esempio al congresso di Salerno, ma non c’è stato nulla da fare.

Renzi si è lanciato nello scontro mortale del Referendum che ci ha portato tutti a sbattere e da quel giorno a mio parere non ne ha imbroccata più mezza. Tralasciando la sua palese volontà di ottenere al più presto la sua rivincita provando a cambiare la legge elettorale pro domo Pd, osservo con particolare preoccupazione le sue prese di posizioni e la sua diversità di opinioni sulla questione Stx,dal governo e da Calenda. Hollande aveva esaltato l’accordo con Fincantieri che avrebbe salvato i cantieri di Saint Nazaire passati dal fallimento prima della gestione dei norvegesi,poi dei Coreani e invece di appoggiare la forte e giusta reazione del nostro governo ad una vera e propria scorrettezza fra Stati amici ,ha pensato di dire che Macron fa bene a difendere il proprio paese,come che noi non facessimo abbastanza sul tema.Una vera e propria opera di dissociazione, incomprensibile da parte del segretario del maggior partito che sostiene il governo.Così sul tema delle alleanze, dal rapporto con Alfano e dal partito della nazione come obiettivo strategico alla proposta di allargamento a Pisapia fatta a freddo e senza alcuna maturazione politica a uso e consumo dei mass media.

Meno male che la spasmodica voglia di protagonismo dei fautori delle grandi sconfitte del centro sinistra,Bersani in primis sembra aver congelato per ora ogni ipotesi di creazione di un nuovo partito.

Noi in questa fase storica abbiamo un solo compito, tenere in piedi la nostra comunità, ma a partire dal fatto che la legge elettorale sarà come ormai appare certo,in maggioranza proporzionale, noi dobbiamo avere la capacita di giocarci la partita e credo che Riccardo ponendo il partito come ponte fra l’operazione di Pisapia e Renzi abbia davvero trovato la nostra giusta collocazione, e spero che questa sia la linea politica vincente che uscirà dal prossimo consiglio nazionale.

