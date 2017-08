Migranti. Cinti Luciani: Problema va affrontato non con spot

Pubblicato il 07-08-2017

“Codigoro agli onori della cronaca nazionale per le dichiarazioni e controdichiarazioni della sindaca Zanardi che lasciano sbalorditi”. E’ il commento di Rita Cinti Luciani, della segreteria nazionale del Psi ed ex sindaco socialista di Codigoro, alle affermazioni dell’attuale Sindaco della cittadina in provincia di Ferrara, Alice Zanardi, che ha sostenuto di voler alzare le tasse a chi ospita i profughi. “Certo il problema dei migranti come ben sappiamo c’è così come c’è il problema di un controllo attento di chi ha veramente lo status di profugo. Ma questi sono temi che vanno affrontati a livello politico e istituzionale in modo diverso, non certo attraverso affermazioni superficiali – senza averne neppure verificato la fattibilità – che assomigliano più a spot pubblicitari per ricavare consenso”- ha aggiunto Cinti Luciani. “Certo i sindaci non vanno lasciati soli ad affrontare il problema ma i sindaci rappresentano lo Stato e quindi devono avere la capacità di governare i problemi con decisione ma anche con la giusta intelligenza altrimenti si prende solo in giro la gente”- ha concluso.